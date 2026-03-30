РИА Новости

Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Владимир Путин назвал спецоперацию праведным боем за мирную и безопасную жизнь детей и внуков.

"Наши товарищи сражаются за Россию, в эту самую минуту находятся на боевых позициях на огненных рубежах, уверенно ведут трудную боевую работу. Это праведный бой за <...> священное историческое право нашего народа говорить на родном языке, чтить своих предков — подлинных героев, беречь заветы и веру отцов, дедов и прадедов", — сказал он на торжественном вечере по случаю десятилетия Росгвардии в Кремлевском дворце.

  • Президент добавил, что сегодня нужны дополнительные усилия для защиты энергетической инфраструктуры.

    "Под вашей защитой объекты стратегической инфраструктуры, специальные грузы на ключевых транспортных маршрутах, то, что значимо для государственного управления, для развития экономики, стабильного энергоснабжения предприятий, городов, поселков нашей большой страны", — отметил глава государства.

    Путин также особо поблагодарил сотрудников Росгвардии — участников СВО и призвал сделать все, чтобы минимизировать ущерб от диверсионных и враждебных действий против России.

    "А главное — защитить жизнь, здоровье наших людей. Прошу уделить этому самое серьезное внимание", — подчеркнул он.

    Президент отметил вклад Росгвардии в борьбу с терроризмом, экстремизмом и преступностью и назвал ее надежным звеном в системе безопасности.

    30.03.2026 02:55
    Надо еще отца   Кирилла привлечь   чтоб выступил с  праведной  речью.
