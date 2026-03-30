БПЛА будут использоваться в самых разных конфликтах, считает Медведев

Медведев: БПЛА будут использоваться в конфликтах с разными целями

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Беспилотники будут использоваться в самых разных конфликтах и с самыми разными целями, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Уверен, что беспилотные летательные аппараты будут использоваться в самых разных конфликтах и с самыми разными целями", - сказал Медведев.

Он подчеркнул важность того, чтобы человечество могло следить за развитием беспилотников, чтобы не было бесконтрольного использования.