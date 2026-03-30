СВ Аргентины намерены приобрести новую партию ББМ "Страйкер"

ЦАМТО, 27 марта. После завершения поставки первой партии боевых бронированных машин "Страйкер" с колесной формулой 8x8 командование Сухопутных войск Аргентины планирует закупку дополнительных ББМ.

На данный момент планируется приобретение 64 бронемашин, что составляет около трети от необходимых ВС Аргентины 207 ББМ "Страйкер".

По данным Defensa.com, в настоящее время техническая комиссия Генеральной дирекции материально-технического обеспечения СВ Аргентины находится в США для оценки бронемашин в различных модификациях. Целью поездки является инспекция состояния находящихся на вооружении СВ США ББМ для обеспечения поставки 64 машин в 2026 году.

Находясь на базе Форт-Беннинг, комиссия также собирала информацию и провела оценку учебного оборудования, методов обучения и систем моделирования для подготовки экипажей. Группа специалистов посетила армейское предприятие в Эннистоне, являющееся одним из основных центров технического обслуживания СВ США, для оценки возможностей модернизации и поддержки ББМ.

Как сообщал ЦАМТО, межправительственное соглашение (LOA), предусматривающее закупку Аргентиной первых 8 боевых бронированных машин M1126 "Страйкер" с колесной формулой 8х8, было подписано в Вашингтоне в июле 2025 года. Пакет поставки также включал сопутствующее оборудование и пулеметы M2. Контракт содержал опционы, предусматривающие возможность поставки дополнительных ББМ.

Первые 4 бронемашины были приняты на вооружение ВС Аргентины 3 декабря 2025 года. Они вошли в состав 6-го мотопехотного полка, входящего в состав 10-й механизированной бригады (Br Mec X). Вторая партия была поставлена в феврале 2026 года.

Поставленные бронемашины выполнены в варианте бронетранспортера M1126, рассчитанном на перевозку до 9 военнослужащих. ББМ оснащена дистанционно управляемыми модулем вооружения M151 "Протектор".

Предполагается, что конечной целью является закупка более 200 бронемашин различных модификаций для оснащения бригады СВ Аргентины, которая является элементом сил быстрого реагирования, а также сухопутного компонента Объединенных миротворческих сил "Cruz del Sur", в состав которых также входят подразделения ВС Чили.