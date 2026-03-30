Медведев указал на отсутствие необходимости объявлять новую волну мобилизации

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Медведев: необходимость объявлять новую волну мобилизации в РФ отсутствует

Необходимость в объявлении новой волны мобилизации на территории России на данный момент отсутствует. Об этом в пятницу, 27 марта, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В настоящий момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации», — сообщил он в разговоре с «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, тех россиян, кто заключил контракт с Министерством обороны РФ о несении военной службы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) «вполне достаточно» для достижения всех имеющихся боевых задач.

Медведев в тот же день озвучил число заключивших с начала 2026 года с Министерством обороны РФ контракты россиян. Так, в ряды Вооруженных сил (ВС) РФ, согласно приведенной им статистике, поступили более 80 тыс. новобранцев. В Минобороны РФ 21 января рассказали о завершенной работе по комплектованию российских войск беспилотных систем (БпС). В ведомстве рассказали, что в новые подразделения были отобраны лица, заключившие контракты. Подчеркивалось, что при приеме, отдавалось предпочтение тем гражданам, которые отличались аналитическими способностями, в частности, тем, кто хорошо умел пользоваться компьютерами.

