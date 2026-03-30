Известия.ru

Медведев указал на высокие темпы производства оружия в России

Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Медведев: Россия сумела добиться высоких темпов производства оружия

Россия смогла выйти на высокие показатели производства разнообразных видов вооружения и военной техники. Об этом 27 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) страны Дмитрий Медведев.

«Мы сумели добиться очень высоких темпов производства самых различных видов оружия, военной техники, средств поражения», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Медведев пояснил, что без наращивания мощностей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) продолжать боевые действия было бы невозможно.

Комментируя реализацию государственного оборонного заказа (ГОЗ), зампредседателя Совбеза отметил, что процесс идет без сбоев. Также Медведев подчеркнул, что в условиях глобального противостояния с Западом Россия самостоятельно обеспечивает техникой свои Вооруженные силы.

Медведев 19 февраля сообщил, что Россия смогла в несколько раз увеличить объемы выпускаемых ею видов военной продукции. По его словам, отечественный ОПК не только продемонстрировал отличные возможности в импортозамещении, но и стал источником инновационных технических решений.

