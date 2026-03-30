Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отметил, что и США, и Россия теряют выгоду вследствие стремления Вашингтона увязать экономическое сотрудничество между странами с украинским кризисом. При этом США откровенно пытаются получить контроль над значительной частью мировой энергетики. Однако, несмотря ни на что, Россия остается надежным гарантом энергобезопасности во всем мире.

Песков напомнил, что, несмотря на то, что газопровод «Северные потоки» являлся международной компанией с участием зарубежных представителей, поврежденные в результате диверсии трубы принадлежат российскому «Газпрому», на который в настоящее время санкции.

Пресс-секретарь Кремля подчеркнул, что из-за незаконных с точки зрения международного права санкций инфраструктура «Северных потоков» в настоящее время простаивает, а поврежденные взрывами трубы портятся под воздействием агрессивной морской среды. В немалой степени это является следствием стремления США получить под свой контроль международную энергетическую инфраструктуру.

Ранее Песков раскритиковал позицию Евросоюза, который не стремится возвращаться к поставкам российского газа, несмотря на растущие экономические последствия для стран союза. Он констатировал, что текущий курс Евросоюза усиливает его зависимость от США и усугубляет экономические проблемы. Дополнительное давление оказывает эскалация на Ближнем Востоке, приведшая к росту цен на нефть и газ.