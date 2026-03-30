ЦАМТО

Завершается сборка первых легких боевых самолетов FA-50M для ВВС Малайзии

Модель самолета FA-50
Модель самолета FA-50.
Источник изображения: Фото: Getty Images/Anadolu Agency/Jakub Porzycki

ЦАМТО, 27 марта. По итогам визита президента Республики Корея Ли Чжэ Мена на производственный комплекс Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне опубликованы фотографии легких боевых самолетов FA-50M, сборка которых ведется для ВВС Малайзии.

Как сообщает Defence Security Asia, на линии одновременно находятся машины с бортовыми номерами 05, 07, 09, 10 и 13, сборка фюзеляжей которых завершена. Таким образом, проект реализуется по ранее согласованному графику.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года Korea Aerospace Industries и Министерство обороны Малайзии подписали письмо с принятием предложения по поставке 18 легких боевых самолетов FA-50.

Официальный контракт на поставку был подписан в мае 2023 года на международной выставке LIMA-2023 на о.Лангкави. Стоимость заказа составила 1,2 трлн. вон (920 млн. долл.). По условиям контракта, первый FA-50 должен быть поставлен Малайзии через 42 месяца после подписания контракта, а оставшиеся самолеты будут переданы в течение 10 последующих месяцев.

Ожидается, что ВВС Малайзии получат первую партию из четырех самолетов FA-50M в октябре 2026 года, а последующие поставки будут выполняться отдельными партиями с завершением выполнения заказа в 2028 году. Все 18 самолетов изначально будут эксплуатироваться на авиабазе "Куантан".

Самолеты заказаны по результатам тендера в рамках долгосрочной программы реформирования ВВС Малайзии до 2055 года, которая носит обозначение CAP55 (Capability 55). Данный документ предусматривает двухэтапную закупку 36 самолетов FLIT/LCA. На первом этапе командование ВВС представило запрос о финансировании поставки 18 самолетов. Еще 18 ед. планируется приобрести на втором этапе в рамках 13-го Малазийского плана обороны (2026-2030 гг.). Как отмечается, 36 самолетов позволят сформировать одну учебно-тренировочную и две боевые эскадрильи.

Предполагается, что самолеты будут поставлены в версии FA-50 Блок.20 с РЛС управления огнем PhantomStrike компании Raytheon, функцией дозаправки в воздухе и расширенным комплектом вооружения.

В сентябре 2024 года в ходе визита министра обороны Малайзии на заводы KAI и Hanwha Aerospace в Кванджу МО Малайзии подписало второй этап соглашения об индустриальной программе сотрудничества (ICP) с малазийской компанией Ikramatic Systems Sdn Bhd, предусматривающий трансфер технологий и участие местной промышленности в техническом обслуживании парка FA-50M.

