Китай сосредоточил у Тайваня беспилотники на базе истребителя Shenyang J-6

Китай стягивает беспилотные истребители к Тайваню, на сегодняшний день на военных базах, расположенных напротив Тайваньского пролива, сосредоточено более 200 бывших истребителей Shenyang J-6 ВВС НОАК.

Китайские тяжелые беспилотники, созданные на базе истребителей Shenyang J-6, будут задействованы в первой волне атаки в случае принятия решения о проведении военной операции против Тайваня. Как считают эксперты, запущенные в самом начале беспилотники перегрузят островную ПВО, выведя часть ее из строя. А уже второй волной пойдут ракетоносцы и истребители одновременно с наземным десантом.

О том, что китайский истребитель Shenyang J-6, являющийся лицензионной копией советского истребителя МиГ-19, превратили в беспилотник, сообщалось еще в 2021 году. Стоит отметить, что китайцы сделали правильный выбор, обратив внимание на J-6, поскольку за 20 с лишним лет в КНР было произведено около 4000 данных боевых самолетов.

Какое количество из них было переоборудовано в беспилотники, неизвестно, так как Китай не очень любит распространяться о своих военных разработках, программах и т.д. Однако в прошлом году высказывалось предположение, что потенциально их достаточно для того, чтобы полностью продавить противовоздушную оборону Тайваня.

Характеристики беспилотника на базе J-6 не сообщаются, но базовый истребитель в пилотируемой версии имел размах крыла в 9,2 метра, длину в 12,5 метра и мог нести чуть более тонны полезной нагрузки на скорости 920 км/ч. Дальность полета составляла почти 1400 км без подвесных баков.