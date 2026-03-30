ВВС Испании планируют покупку дополнительных самолетов A330 MRTT

ЦАМТО, 27 марта. По информации испанских профильных ресурсов, Минобороны Испании ведет с Airbus переговоры о закупке дополнительных многоцелевых самолетов-заправщиков A330 MRTT для повышения возможностей ВВС страны.

Как сообщает Defensa.com, конфликт в Иране подчеркнул важность самолетов этого типа, обеспечивающих как перевозку войск и техники, так и дозаправку в воздухе.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Испании в июне 2021 года одобрило покупку для ВВС страны трех самолетов A330-200 MRTT (Multirole Tanker Transport), стоимость которых оценивается в 675 млн. евро (803 млн. долл.).

В ноябре 2021 года Министерство обороны Испании подписало с Airbus Defense and Space контракт на поставку трех A330 MRTT, сопутствующую поддержку, включая поставку запасных частей, наземного вспомогательного оборудования, оказание услуг обучения и технического обслуживания.

Приобретенные у компании Iberia авиалайнеры должны быть переоборудованы в транспорты-заправщики с оснащением подкрыльевыми заправочными станциями Cobham 905E типа "шланг-конус" и специальным комплектом для медицинской эвакуации (MEDEVAC). Самолеты также будут подготовлены к установке (при необходимости) топливозаправочной штанги в хвосте фюзеляжа.

Первый A330-200 в базовой версии прибыл на авиабазу "Торрехон-де-Ардос" (Мадрид) в декабре 2021 года, второй – в мае 2022 года. Третий A330 после передачи в сентябре 2022 года был сразу передан на переоборудование и принят на вооружение в апреле 2025 года. Второй переоборудованный A330 MRTT был поставлен ВВС Испании в октябре 2025 года. В 2026 году ожидается поставка третьего A330 MRTT, который после переоборудования в Хетафе проходит испытания.

Все самолеты эксплуатируются в составе 45-го авиакрыла на авиабазе Торрехон-де-Ардос (Мадрид). В настоящее время A330 MRTT, обладающий дальностью полета более 13 тыс. км, является единственным стратегическим самолетом в составе ВВС Испании.

