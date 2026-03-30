Аргентина получит вертолеты UH-60 "Блэк Хок"

ЦАМТО, 27 марта. Министр обороны Аргентины Карлос Альберто Прести в ходе визита в Вашингтон провел переговоры о закупке вертолетов UH-60 "Блэк Хок" для армейской авиации СВ Аргентины.

В ходе встречи с заместителем помощника секретаря СВ США по вопросам обороны и безопасности в западном полушарии Джозефом М.Хьюмайром и старшим директором по делам западного полушария Совета национальной безопасности Майклом Дженсеном стороны достигли договоренности о закупке вертолетов UH-60 "Блэк Хок" для армейской авиации СВ Аргентины.

По данным Zona Militar, рассматривается приобретение первой партии из шести UH-60L – машин модификации Lima, снимаемых с вооружения СВ США в рамках ротации парка. Окончательная конфигурация партии, вариант машины и механизм сделки (прямой коммерческий контракт или FMS) официально не определены.

Компания Aerocraft International на оборонной выставке в Буэнос-Айресе в марте 2026 года представила Аргентине свое предложение по поставке машин UH-60L после полного цикла восстановительного ремонта. Aerocraft International также предложила потенциальное производственное партнерство с государственным авиазаводом FAdeA (Fabrica Argentina de Aviones) в Кордове в части трансфера технологий, логистической поддержки и местного производства.

Армейская авиация СВ Аргентины уже более 40 лет не располагает вертолетной платформой среднего и тяжелого класса: четыре вертолета CH-47C "Чинук" были захвачены или утрачены на Фолклендах в 1982 году, и в дальнейшем так и не были возмещены. Основу парка армейской авиации сегодня составляют 40 с лишним вертолетов Bell UH-1H/II "Хью" с более чем 50-летним сроком эксплуатации.

В конце 2024 года был объявлен тендер на три вертолета S-70/UH-60, однако в начале 2025 года процедура отменена из-за бюджетных ограничений и перераспределения средств.

В ходе визита К.Прести обсудил несколько направлений военно-технического сотрудничества. В частности, по итогам встречи подтверждено наращивание количества закупаемых бронемашин M1126 "Страйкер": первые восемь машин были поставлены в ноябре 2025 года, вторая партия из четырех единиц была передана в феврале 2026 года в рамках соглашения на потенциальный объем до 207 машин. Обсуждался также ход программы F-16: первая партия из 12 истребителей F-16AM/BM (списанные из состава ВВС Дании) была передана Аргентине в апреле 2024 года.

Помимо этого, К.Прести и М.Хьюмайр рассмотрели использование самолетов P-3 "Орион" для решения задач морского наблюдения и патрулирования исключительной экономической зоны, а также перспективы укрепления военно-морских возможностей страны.