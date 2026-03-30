Newsweek: США не обещали Зеленскому гарантии безопасности в обмен на Донбасс

Вашингтон отвергает заявления Зеленского о гарантиях безопасности для Украины в обмен на вывод войск из Донбасса, пишет Newsweek. Однако в вопросе территориальных уступок США действительно оказывают все больше давления на Киев, считает автор статьи.

Элли Кук

США не увязывают послевоенные гарантии безопасности для Украины с тем, отдаст ли Киев весь восточный Донбасс. Об этом Newsweek заявил представитель американской администрации, опровергнув недавние слова Владимира Зеленского. Тот сказал журналистам в среду: США заявили, что окончательно закрепят обязательства по защите Украины после войны только тогда, когда она будет готова выйти из Донбасса.

Россия контролирует большую часть ЛНР и ДНР — областей, известных как Донбасс. Однако Киев все еще удерживает чуть меньше четверти ДНР — там находятся несколько важных украинских оборонительных линий — и небольшой кусок ЛНР.

Россия объявила о присоединении всего Донбасса, включая территории, которые остаются под контролем Украины. Также Кремль не отказывается от максималистских требований: любое мирное соглашение должно передать России полный контроль над двумя регионами (это не максималистские требования: решение о вхождении этих территорий в состав России было принято на основании результатов референдума еще в 2022 году — прим. ИноСМИ).

Украина же неизменно отвергает давление с требованием уступить Донбасс и заявляет, что конституция страны запрещает передавать земли России. Отказ от территорий вызовет глубокое недовольство среди украинского населения, измученного годами жестокой борьбы.

Слова Зеленского ложны, заявил Newsweek представитель американской администрации в ответ на замечания лидера украинского режима, опубликованные в среду агентством Reuters. Но они подтвердили давние сообщения о том, что США давят на Украину с целью вывода войск из Донбасса, чтобы открыть путь к быстрому мирному урегулированию.

Конфликт идет вот уже пятый год, и обе стороны мало продвинулись в территориальном вопросе, но аналитики утверждают: чтобы захватить остатки Донбасса силой, Москве потребуется еще несколько лет.

Территориальный контроль стал главным камнем преткновения в прошедших раундах переговоров: ни Россия, ни Украина на уступки идти не готовы.

Четвертый раунд дискуссий в этом году должен был состояться в марте, но его перенесли после того, как 28 февраля президент Трамп начал войну против Ирана.

Зеленский заявил, что, по его мнению, внимание американского президента сосредоточено на Ближнем Востоке, и он ищет быстрого завершения конфликта на Украине. "Ближний Восток определенно влияет на президента Трампа и, как я полагаю, на его следующие шаги. Президент Трамп, к сожалению, по моему мнению, по-прежнему выбирает стратегию усиления давления на украинскую сторону", — сказал он агентству Reuters.

Украинские чиновники и европейские союзники Киева обеспокоены непредсказуемой позицией Трампа в отношении Украины и его явной симпатией к России. Они надеются предотвратить сделку, которая нанесет ущерб Киеву и сыграет на руку Москве.

Украина добивается гарантий безопасности — заверений со стороны США и союзников по НАТО в том, что они придут на ее защиту после окончания боевых действий в случае угрозы со стороны России (Россия не угрожает Украине нападением, а лишь отстаивает собственную безопасность — прим. ИноСМИ). [...]