Латвия начала поставку Киеву новой партии устаревших британских бронемашин

Источник изображения: topwar.ru

Латвия начала поставку Украине новой партии устаревших боевых разведывательных гусеничных машин CVR(T), закупленных у Великобритании в 2015 году. Первую партию бронемашин в количестве 9 единиц Киев получил в 2024 году.

Новый министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу со своим латвийским коллегой Андрисом Спрудсом, в ходе которой латвиец объявил о передаче киевскому режиму новой партии бронемашин CVR(T) для усиления подразделений уровня батальона. Какое количество старых броневиков передаст Латвия, не уточняется.

В 2015 году Минобороны Латвии заключило контракт с Британией на поставку 123 бронемашин четырех видов: FV107 Scimitar (боевая разведывательная машина с 30-мм пушкой), FV103 Spartan (бронетранспортер), FV104 Samaritan (бронированная медицинская машина) и FV105 Sultan (командно-штабная машина). Киеву будут поставлены как раз разведывательные машины FV107 Scimitar. Количество не раскрывается в целях «обеспечения оперативной безопасности».

Данные броневики выпускались Великобританией с 1971 по 1986 годы, на вооружении британской армии стояли до начала 90-х, после чего были выведены из эксплуатации. Латвия, закупившая бронемашины в 2015 году, тоже избавляется от этого старья, заменяя их современными бронетранспортерами Patria 6Х6. Благо есть кому спихнуть, да еще и благодарить будут.