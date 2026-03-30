В Новой Зеландии представлен надводный беспилотник с реактивным двигателем

Источник изображения: topwar.ru

Новозеландская компания EDGE Defence представила надводный безэкипажный катер (БЭК) собственной разработки WHAI с реактивным двигателем (USV) и электрической силовой установкой. О новинке рассказывается в публикации онлайн-издания военной тематики NextGenDefense.

Главное преимущество беспилотника заключается в его практически бесшумной работе и сниженной тепловой заметности. Судно может развивать скорость до 30 узлов (56 километров в час) и имеет низкопрофильную конструкцию, предназначенную для проведения секретных операций в спорных морских зонах. При крейсерской скорости менее 4 узлов обеспечивается энергонейтральность благодаря бортовой солнечной батарее.

Катер способен передвигаться автономно, либо управляется оператором дистанционно с помощью существующих технологий, совместимых со сторонними системами управления и контроля. БЭК разработан для прямой интеграции с MODUS-Swarm — модульной контейнерной системой развертывания EDGE Defence.

В модульном грузовом отсеке БЭК может разместиться до 350 килограммов оборудования, в том числе датчики для разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также системы ретрансляции связи. Предусмотрена транспортировка и хранение до 12 малогабаритных беспилотных подводных аппаратов в одном развертываемом модуле. Платформа имеет гибкую конструкцию, в которой используются такие материалы, как углеродное волокно, стекловолокно, алюминий и полиэтилен высокой плотности, что позволяет сбалансировать прочность и вес.

Генеральный директор EDGE Defence Джон Гелл в интервью онлайн-изданию:

WHAI отражает наше стремление предоставлять экономически эффективные, перспективные и готовые к развертыванию системы для заказчиков в сфере обороны и безопасности.

В компании-разработчике БЭК подчеркнули, что катер спроектирован таким образом, чтобы обеспечивать максимальную эффективность при минимальной занимаемой площади — всего 3,4 м в длину и менее 1 м в ширину.

В задачи WHAI входит наблюдение за морской акваторией и прибрежными районами, а также поддержка военно-морских операций. Безэкипажное судно поддерживает имитацию и мониторинг критически важных объектов морской и подводной инфраструктуры, таких как порты, морские энергетические объекты и средства связи. Прежде всего БЭК будет использоваться для выполнения задач в в суровых условиях, где доступ людей ограничен.

Генеральный директор EDGE Defence особо подчеркнул, что новая беспилотная система полностью разработана и производится в Новой Зеландии в кооперации с десятью местными компаниями и субподрядчиками. По словам Гелла, с появлением данного БЭК Королевский военный флот значительно расширяет свои военно-морские возможности.

При поддержке более 10 местных поставщиков и субподрядчиков WHAI демонстрирует, как суверенный промышленный потенциал может обеспечить выдающиеся результаты в короткие сроки.

В настоящее время БЭК уже прошел все необходимые испытания. Компания планирует серийное производство беспилотников в количестве 25 платформ в месяц. По мере наращивания производственных мощностей EDGE будет инвестировать в аддитивное производство, установки и оборудование, что позволит быстро увеличить объемы производства.