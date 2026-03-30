США впервые официально подтвердили применение беспилотных надводных катеров в вооруженном конфликте

Центральное командование США (CENTCOM).
ЦАМТО, 27 марта. Представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тим Хокинс 26 марта официально подтвердил применение беспилотных надводных катеров GARC (Global Autonomous Reconnaissance Craft) в ходе операции "Эпическая ярость" против Ирана.

"США развернули беспилотные катера производства американской компании BlackSea для патрулирования в рамках операций против Ирана", – заявил агентству Reuters Т.Хокинс.

Это первый в истории случай официального подтверждения применения ВМС США безэкипажных надводных катеров в вооруженном конфликте.

По данным Т.Хокинса, в ходе патрульных операций в поддержку "Эпической ярости" наплаванность катеров GARC превысила 450 часов, при этом они преодолели более 2200 морских миль.

GARC – это высокоскоростной безэкипажный надводный катер (Unmanned Surface Vessel, USV). Скорость составляет более 60 узлов. Катер может выполнять задачи разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), а также сопровождения и поддержки экспедиционных операций.

Катер оснащен многодиапазонными видеокамерами и сенсорным комплексом, допускает дистанционное управление и автономный режим. Катер может применяться как в режиме слежения, так и в ударном варианте типа "камикадзе". Конкретный режим применения в ходе "Эпической ярости" Пентагон не уточнил.

Боевое применение GARC является прецедентом для ВМС США и знаменует переход безэкипажных надводных платформ от экспериментального к реальному оперативному использованию.

ВМС США ведут программу безэкипажных надводных систем с начала 2010-х годов. В 2021-2024 годах в рамках Task Force 59 (NAVCENT) в Персидском заливе испытывались различные безэкипажные катера, включая Sea Hunter, MANTAS T-12 и Sea Drone Ghost.

Применение GARC в "Эпической ярости" подтверждает тезис о том, что недорогие быстроходные безэкипажные катера способны дополнять обычные корабли при выполнении задач ISR и охранного патрулирования в зонах повышенного риска, прежде всего в Персидском заливе и Ормузском проливе, с их плотным трафиком и угрозой атаки иранских быстроходных катеров.

