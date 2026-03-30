FPV-дрон ливанской «Хизбаллы» поразил израильский танк «Меркава»

Ливанская группировка «Хизбалла» поразила очередной танк «Меркава» Армии обороны Израиля на территории Южного Ливана. Причем сделала это не из противотанкового комплекса, а применив FPV-дрон.

Иран и иранские прокси, а «Хизбалла» тоже входит в их число, все активнее начинают применять FPV-дроны в боях против США и Израиля. В Ираке шиитские группировки нанесли два удара FPV-дронами по американской военной базе «Виктория» на окраине Багдада, уничтожив радар и вертолет. В Южном Ливане FPV-дрон поразил израильский танк.

Судя по кадрам, оператор FPV-дрона, обнаружив стоящий танк, приблизился к нему со стороны кормовой части, после чего нанес удар в стык башни и корпуса. Последствия удара не показаны, но представители «Хизбаллы» уверяют, что вывели танк из строя.

Израильские танки не имеют противодроновой защиты, как российские или украинские, потому что ранее беспилотники на Ближнем Востоке в качестве противотанковых средств не использовались. Но опыт конфликта на Украине добрался уже и сюда, а проиранские группировки получили прекрасное средство борьбы с израильской техникой. США и Израиль спасает только то, что на данный момент FPV-дронов у Ирана и проиранских группировок слишком мало. Но это дело времени, количество ударных дронов неизменно будет возрастать.