Завершена сборка первого истребителя "Грипен E" на мощностях в Бразилии

ЦАМТО, 27 марта. На предприятии в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу) 25 марта состоялась официальная церемонии выкатки первого произведенного в Бразилии сверхзвукового истребителя "Грипен E".

В мероприятии, проведенном совместно шведской компанией Saab, бразильской Embraer и командованием ВВС Бразилии, принял участие президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Перед поставкой заказчику самолет пройдет наземные и летные испытания. После этого истребитель присоединится к 10 самолетам, ранее принятым на вооружение 1-й группы противовоздушной обороны (1 GDA) ВВС Бразилии, размещенной на авиабазе Анаполис.

Как заявлено, на предприятии Embraer в Гавиан-Пейшоту истребители "Грипен E" производятся с привлечением бразильских и зарубежных поставщиков. Компоненты производятся и на предприятии Saab в Сан-Бернарду-ду-Кампу. В рамках действующего контракта с ВВС Бразилии по аналогичной схеме будут собраны еще 14 самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2014 года командование ВВС Бразилии заключило с компанией Saab контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F". Соглашение включает покупку самолетов, вооружений, услуг обслуживания и обучения. Из 36 самолетов 28 ед. будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 ед. – в двухместной "F".

По условиям контракта, Saab соберет в Швеции и поставит заказчику 13 одноместных самолетов "Грипен E", еще 8 ед. будут собраны совместно. Оставшиеся 15 истребителей (7 одноместных и 8 двухместных) будут самостоятельно собраны Embraer в Бразилии.

Командование ВВС Бразилии также оценивает возможность приобретения второй партии истребителей. В августе 2023 года Бразилия объявила о намерении дополнительно заказать 34 ед. JAS-39E/F "Грипен".

Первый истребитель "Грипен E" (р.н. FAB 4100) прибыл на территорию Бразилии в 2020 году, находится в распоряжении Saab и используется для испытаний. Этот самолет будет принят на вооружение ВВС Бразилии последним, поскольку должен быть приведен к серийной конфигурации.

Первая пара самолетов F-39E "Грипен" ("Грипен E") была официально принята на вооружение ВВС Бразилии 22 апреля 2022 года. На сегодняшний день в Бразилию из Швеции доставлены 11 самолетов. С февраля 2026 года принятые на вооружение ВВС Бразилии истребители применяются для обеспечения ПВО страны.