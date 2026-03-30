Войти
ЦАМТО

Завершена сборка первого истребителя "Грипен E" на мощностях в Бразилии

191
0
0
Источник изображения: Фото: saab.com

ЦАМТО, 27 марта. На предприятии в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Паулу) 25 марта состоялась официальная церемонии выкатки первого произведенного в Бразилии сверхзвукового истребителя "Грипен E".

В мероприятии, проведенном совместно шведской компанией Saab, бразильской Embraer и командованием ВВС Бразилии, принял участие президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.

Перед поставкой заказчику самолет пройдет наземные и летные испытания. После этого истребитель присоединится к 10 самолетам, ранее принятым на вооружение 1-й группы противовоздушной обороны (1 GDA) ВВС Бразилии, размещенной на авиабазе Анаполис.

Как заявлено, на предприятии Embraer в Гавиан-Пейшоту истребители "Грипен E" производятся с привлечением бразильских и зарубежных поставщиков. Компоненты производятся и на предприятии Saab в Сан-Бернарду-ду-Кампу. В рамках действующего контракта с ВВС Бразилии по аналогичной схеме будут собраны еще 14 самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2014 года командование ВВС Бразилии заключило с компанией Saab контракт стоимостью 39,3 млрд. швед. крон (5,4 млрд. долл.) на разработку и производство 36 самолетов "Грипен E/F". Соглашение включает покупку самолетов, вооружений, услуг обслуживания и обучения. Из 36 самолетов 28 ед. будут выполнены в одноместной версии "E" и 8 ед. – в двухместной "F".

По условиям контракта, Saab соберет в Швеции и поставит заказчику 13 одноместных самолетов "Грипен E", еще 8 ед. будут собраны совместно. Оставшиеся 15 истребителей (7 одноместных и 8 двухместных) будут самостоятельно собраны Embraer в Бразилии.

Командование ВВС Бразилии также оценивает возможность приобретения второй партии истребителей. В августе 2023 года Бразилия объявила о намерении дополнительно заказать 34 ед. JAS-39E/F "Грипен".

Первый истребитель "Грипен E" (р.н. FAB 4100) прибыл на территорию Бразилии в 2020 году, находится в распоряжении Saab и используется для испытаний. Этот самолет будет принят на вооружение ВВС Бразилии последним, поскольку должен быть приведен к серийной конфигурации.

Первая пара самолетов F-39E "Грипен" ("Грипен E") была официально принята на вооружение ВВС Бразилии 22 апреля 2022 года. На сегодняшний день в Бразилию из Швеции доставлены 11 самолетов. С февраля 2026 года принятые на вооружение ВВС Бразилии истребители применяются для обеспечения ПВО страны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
Gripen NG
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.03 04:58
  • 15281
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.03 04:51
  • 843
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 30.03 03:23
  • 1
Сценарии развития конфликта с Ираном: Трамп ищет выход (Süddeutsche Zeitung, Германия)
  • 30.03 02:55
  • 1
Путин назвал СВО праведным боем за мирную жизнь будущих поколений
  • 30.03 02:45
  • 3
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 29.03 19:24
  • 1
В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами
  • 29.03 17:29
  • 13
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 29.03 15:54
  • 3
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 29.03 15:42
  • 1
На Украине создали скоростной дрон-перехватчик
  • 29.03 08:43
  • 110
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 29.03 04:44
  • 0
Комментарии к "Применение F-22 для ударов по Ирану с базы в Израиле вызвало дискуссию в США" и к "Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана"
  • 29.03 02:04
  • 2
Италия бесплатно передаст Индонезии списанный авианосец "Джузеппе Гарибальди"
  • 29.03 01:05
  • 0
Комментарий к "Глава Военного комитета НАТО: "стена дронов" на восточном фланге Европы находится в стадии тестирования"
  • 28.03 22:20
  • 1
Если Прибалтике не ответить, дело дойдёт и до «беспилотной» блокады Калининграда
  • 27.03 21:20
  • 2
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"