Минфин США объявил об инвестициях в производство украинских БЛА

Украинский беспилотник «Лютый»
Украинский беспилотник «Лютый».
ЦАМТО, 27 марта. Минфин США объявил о начале финансирования украинского оборонного сектора через совместный американо-украинский фонд по реконструкции Украины (URIF).

В качестве первого получателя инвестиций выбрана компания Sine Engineering для расширения производства современных БЛА в стране.

"URIF одобрил свой первый инвестиционный проект, направленный на укрепление безопасности Украины, поддержку сектора, который станет краеугольным камнем послевоенной экономики страны, и расширение доступа США и союзников к испытанным в полевых условиях передовым технологиям", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз Минфина.

"Объединенный американо-украинский совет директоров одобрил прямые инвестиции в акционерный капитал компании Sine Engineering, занимающейся перспективными технологиями", – отмечается в релизе.

Минфин США ранее сообщил об учреждении совместного американо-украинского инвестиционного фонда по реконструкции страны. Создание данной структуры является частью более масштабных договоренностей между двумя государствами, касающихся сферы критически важных полезных ископаемых.

США и Украина 30 апреля 2025 года подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева.

