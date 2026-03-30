Войти
Военное обозрение

США впервые развернули против Ирана безэкипажные катера

175
0
0

Источник изображения: topwar.ru

США развернули в зоне проведения военной операции «Эпическая ярость» безэкипажные катера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Пентагона Тима Хокинса.

США впервые задействовали против Ирана безэкипажные катера. По словам Хокинса, речь идет о беспилотниках Global Autonomous Reconnaissance Craft (GARC) компании BlackSea. В основном они ведут патрулирование, но могут быть использованы в качестве дронов-камикадзе для поражения иранских кораблей или судов. Как подчеркнул представитель Пентагона, ранее такие меры не предпринимались.

США развернули беспилотные катера для патрулирования в рамках операций против Ирана... Это первый случай, когда Вашингтон подтвердил использование таких судов в активном конфликте.

На сегодняшний день американские БЭКи уже отработали более 450 часов, пройдя в ходе патрулирования более 2,2 тыс. морских миль. При этом свидетельств о применении безэкипажных катеров для ударных операций против Ирана пока нет.

А вот Иран минимум дважды применял безэкипажные катера для атак на танкеры, пытающиеся пройти через Ормузский пролив на фоне заявлений Трампа, что «пролив открыт».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
