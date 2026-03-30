Разработанный для борьбы с дронами выстрел для подствольника усовершенствовали

Российские специалисты усовершенствовали разработанный для поражения вражеских дронов выстрел для подствольных гранатометов. Новая конструкция боеприпаса исключает спутывание сетки для нейтрализации дронов.

В России разработан выстрел для подствольного гранатомета для нейтрализации низколетящих беспилотников. Однако его недостаток в том, что при срабатывании вылетающая сеть часто спутывается и тем самым теряет возможность захвата дрона. Соответственно, снижается эффективность боеприпасов такого типа.

Данный недостаток исправили ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), сообщает ТАСС. Они усовершенствовали предохранительный механизм, повысив надежность и безопасность срабатывания боеприпаса. Теперь после выстрела сеть не спутывается, а быстро разворачивается и накрывает цель.

Техническим результатом предлагаемой полезной модели является усовершенствование работы механизма разворачивания сети, обеспечивающая гарантированное получение поражающей поверхности без спутывания.

Подствольный выстрел с сеткой полностью соответствует штатным боеприпасам для подствольных гранатометов и может применяться для перехвата дронов противника без каких-либо ограничений.