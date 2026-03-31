ОТР «Искандер-1000»: китайская оценка.

Сотрудники аналитических научно-исследовательских отделов, входящих в состав Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации, Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, а также корпорации «НОРИНКО» целенаправленно аккумулируют любые сведения о боевом применении обновленной оперативно-тактической ракеты (ОТР) под условным обозначением «Искандер-1000» по следующим причинам.

Во-первых, российским конструкторам удалось в достаточно сжатые сроки внести корректировки в конструкцию ракеты 9М728, а именно увеличить объем топлива на 15% без ущерба для надежности изделия. Особое внимание уделяется именно составу твердого смесевого топлива благодаря которому двигатель работает в течение 480 секунд.

Во-вторых, российским технологам удалось при незначительном увеличении размеров топливного отсека создать ракету, которую можно применять со стандартной боевой машины комплекса 9К720. Данное решение позволяет сдержать рост расходов оборонного ведомства РФ.

Китайские наблюдатели обращают внимание, что обновленная ракета способна совершать активные маневры с перегрузками до 25G, как на начальном, так и на конечном участках траектории соответственнно, что в совокупности с высотой полета 120-130 км и максимальной скоростью при пикировании на цель до 9 МАХов не позволяет ЗРК «Пэтриот» (ракете MIM-104 PAC3) выполнять перехват рассматриваемого средства ракетного нападения (вероятность перехвата не превышает 6%).

Повышение вероятности преодоления рубежа ПВО/ПРО обеспечивает комплект ложных целей, которые, бортовой компьютер ракеты применяет на различных участках полета.

По имеющимся у китайской стороны данным, разработка ОТР «Искандер-1000» была завершена в декабре 2023 года. Серийное производство запущено в мае 2024 года, а первые ракеты были применены российскими военными с полигона «Капустин Яр» по целям на территории Украины в феврале 2025 года.

Китайские специалисты отмечают, что огневого могущества боевой части ракеты «Искандер-1000» вполне достаточно для нанесения неприемлемого ущерба объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Согласованное мнение китайских экспертов – специальная военная операция ВС РФ по демилитарции и денацификации Украины это идеальный повод для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) РФ проверить в реальных условиях свою продукцию и продемонстрировать опыт боевого применения существующим и потенциальным покупателям из числа ВС иностранных государств.

Высказывается мнение, что предприятия ОПК РФ должны наращивать выпуск данных средств ракетного нападения, поскольку в современной ситуации и в краткосрочной перспективе наличные средства ПВО западного производства не смогут обеспечить перехват ОТР «Искандер-1000». В настоящее время, специалисты ВС НАТО ведут разработку новых оперативных планов построения и применения национальных и объединенной системы ПРО, а также готовятся к дальнейшей эскалации с РФ.

Отмечено, что появление модифицированной ОТР российского производства уже привело к эскалации конкурентной борьбы на мировом рынке вооружений, а также к повышению напряженности среди представителей военно-политического руководства стран-членов НАТО. С учетом появления «Искандер-1000» представители военно-политического истеблишмента стран коллективного Запада усилили свою антироссийскую риторику и не склонны выстраивать диалог с официальной Москвой.

Источник: китайские специализированные издания