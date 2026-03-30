Водолацкий: Украина является полигоном для испытаний западных систем вооружения

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Украина на сегодняшний день является полигоном для испытания западных систем вооружения с целью противостояния России, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы, Герой ЛНР Виктор Водолацкий.

Центр "Воин" в Музее Победы 19 марта подвел итоги работы за три года в рамках конференции "Воспитание сегодня - сильная страна завтра", на которой выступил и Водолацкий.

"На Украине нет международного и государственного права, нет своего суверенитета. Сегодня эта страна, к сожалению, является полигоном для испытания западных систем вооружения с целью противостояния России", - заявил он агентству.

По словам Водолацкого, Украина - это проект "анти-Россия", являющийся частью масштабной реваншистской политики Запада по отношению к РФ.

"Украина сегодня является неофашистским и русофобским государством, руками которого Запад хочет взять реванш за поражение в Великой Отечественной войне. Военные преступники на Украине используют те же жестокие и бесчеловечные методы, что и немецко-фашистские захватчики", - отметил он.

Центр "Воин" создан по поручению президента России 1 декабря 2022 года. Его миссия – подготовка нового поколения патриотов, любящих Родину и умеющих ее защищать. Филиалы центра действуют в 21 регионе России, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. К 2030 году они должны действовать во всех субъектах РФ.