«Собакам выдают бронежилет, противогаз и ударный намордник»

Военный кинолог Кирилл Вартанов — о маркерной дрессировке, тактическом обмундировании и поединках четвероногих бойцов с медведями

Вступить в схватку с медведем, найти взрывчатку, которую не обнаружит миноискатель, и оставаться до конца преданным другом — на это способны армейские служебные собаки. Ежедневно сотни четвероногих бойцов выходят на службу — охраняют военные объекты и помогают саперам. Чтобы защищать людей и выполнять сложные задачи, они проходят строгий отбор и обучение. Как готовят служебных собак, зачем им нужна снеговушка и для чего используются налапники, «Известиям» рассказал старший преподаватель цикла (подготовки специалистов служебного собаководства) 470-го учебного ордена Красной Звезды центра служебного собаководства Вооруженных сил РФ Кирилл Вартанов.

«Наших собак можно встретить от Калининграда до Владивостока»

— Как попадают на службу собаки?

— Собаки поступают на службу, как правило, в возрасте от десяти месяцев до трех лет. Их закупают по государственному контракту для нужд Минобороны РФ. Мы отбираем породистых и здоровых животных, пригодных к службе. У них должны быть документы, подтверждающие происхождение, и ветеринарные справки. После проверки животных вакцинируют и отправляют на карантин. Лишь затем они размещаются в вольерах и начинают обучение. Кроме того, помимо государственного контракта можем принимать собак в дар на безвозмездной основе от физических и юридических лиц. А еще в нашем распоряжении щенки, которые родились в нашем замечательном племенном питомнике «Красная Звезда». Из них вырастают надежные защитники и друзья, которые помогают нашим бойцам.

— Каких собак воспитывают в центре?

— На базе нашего учебного центра готовятся собаки караульной, минно-разыскной, поисково-спасательной и патрульно-разыскной службы. Мы практически единственное место, за исключением 66-го межведомственного учебного центра Инженерных войск, где готовят собак для Вооруженных сил РФ. Поэтому наших собак можно встретить и в Калининграде, и во Владивостоке, и на Новой Земле, и в Крыму.

— Свои породы не выводили?

— При Советском Союзе у нас в питомнике вывели русского черного терьера, московскую сторожевую и водолаза. Собаки всех этих трех пород начинали служить в нашей воинской части. Они неоднократно доказывали свою эффективность и уникальность.

— Какие породы собак сейчас служат в армии?

— На службе находится большое количество пород. Это южнорусская, немецкая, среднеазиатская, восточноевропейская, кавказская, бельгийская овчарка малинуа, лабрадор, московская сторожевая собака и русский черный терьер. Это основные породы. Также у нас обучались лабрадоры-ретриверы и анатолийские овчарки в порядке эксперимента. Ранее использовались кокер-спаниели и русские охотничьи спаниели. Выбор собаки, которую мы будем использовать, зависит от той задачи, которую нам предстоит решать. Овчарки наиболее универсальные, особенно немецкие и восточноевропейские. Одна такая собака может выполнят большое количество боевых задач.

— В каких условиях живут собаки в вашем центре?

— У каждой из них есть вольер открытого типа с двустенной будкой. Она в зимнее время утепляется. У каждой собаки есть в вольере кормушка и пойлушка. В зимнее время вместо последней ставим снеговушку. У каждой собаки также есть специальная подстилка перед будкой. Все вольеры маркируются, чтобы узнать, какая собака тут живет. Уборочный инвентарь закрепляется за конкретным вольером. А специальное снаряжение, используемое для дрессировки собаки и уходом за ней, хранится в кладовой.

— Сколько собак готовит ваш центр?

— Несколько сотен ежегодно отправляем в войска для службы по охране особо важных объектов и для разминирования, в том числе в зону СВО и приграничные области. Недостатка в служебных собаках у нас нет.

— Методика обучения меняется?

— Сейчас приходим к маркерной системе дрессировки. Стараемся работать с животным в более партнерской манере. Это приводит к более стабильному поведению подопечного в сложных условиях, более крепкой связи между собакой и военнослужащим.

— Сколько выдается на питание собаки в сутки?

— Это немного плавающая сумма. Она зависит от того, какие продукты закупаются, это около 600–700 рублей в сутки. Поверьте, это окупается. Собака может делать то, что не сделает ни один прибор. Тот же миноискатель не может найти безоболочную мину. А собака справится — ее натаскивают на обнаружение взрывчатки.

«Наша собака защитила воинскую часть — прогнала большого медведя»

— Знаете ли случаи, когда ваша воспитанница спасла жизнь людям?

— В Мурманской области недавно наша служебная собака защитила вверенную ей воинскую часть. При охране столкнулась в поединке с большим медведем и победила: отогнала зверя, не дала ему проникнуть на территорию. Получается, не дала напасть на наших людей. А по нарушителям собаки часто работают, и это для них не подвиг, а ежедневная работа.

— Сейчас в зоне СВО работают собаки, они получают ранения. Как их лечат?

— Наши кинологи обучены оказывать первую помощь своим питомцам. Помогают собакам в соответствии с обстановкой. Если это случилось в бою, то сначала нужно эвакуировать ее в безопасное место, и там уже оказать помощь, чтобы снизить риски от шока и кровопотери. На тыловых позициях рекомендуются первичные мероприятия, а затем немедленная доставка к ветеринарным врачам. Можно сделать антишоковый укол, замотать лапу при переломе, но оказать полный цикл помощи может только специалист.

— А протезы делают собакам?

— Кинологи любят своих питомцев, и я знаю множество историй, когда они оплачивают протезы, чтобы собаки могли жить дальше максимально полноценной жизнью. Это недешево, это дорогие и достаточно сложные операции, но они существуют.

— Можно сказать, что за жизнь собак борются до последнего?

— Да, делают операции. Собака — это и верный друг кинолога, и высококвалифицированный специалист. Их надо долго воспитывать, и ценность трудно измерить деньгами, но она немалая.

— Собаку могут уволить из Вооруженных сил РФ после ранения?

— Если у собаки есть серьезное ранение, которое мешает ей нести службу, конечно, она выбраковывается, но обязательно передается в добрые руки.

«Ищем нашим питомцам новых хозяев — ни в коем случае не усыпляем»

— Какое обмундирование положено собаке? Есть ли бронежилеты?

— В стандартный набор входят ошейник, поводок, шлейка, цепь, обычный и строгий ошейники. Для служебных собак есть бронежилеты, тактические налапники и противогазы. При необходимости их выдают в воинских частях, куда попадают служить наши воспитанницы. Для штурмовых собак есть ударные намордники, но их применение — это единичные случаи.

— Ограничен ли срок службы собак?

— Мы провожаем четвероногих на пенсию после восьми или десяти лет. Никого не бросаем. Многие кинологи берут собак к себе. Кроме того, мы находим им новых хозяев, которые готовы ухаживать за «пенсионерами». Собак охотно берут знакомые, размещаем информацию в газетах и на специализированных сайтах. Активно работаем с клубом «Звездный пес». Его сотрудники помогают пристраивать на безвозмездной основе служебных собак пенсионного возраста из силовых структур. Мы ищем нашим питомцам новых хозяев — ни в коем случае не усыпляем, если, конечно, нет медицинских оснований.

— Существуют ли ведомственные или государственные награды для отличившихся собак?

— Ведомственные или государственные пока еще не разработали. Наших собак неоднократно награждали медалями, розетками на выставках, в том числе и международных. Они часто побеждают. В ближайшее время планируем посетить мероприятие в рамках фестиваля «Зоофест», которое будет проходить в Москве.

Сейчас из-за сложившейся ситуации выставок международного уровня стало намного меньше. Мы участвуем в отечественных. Это лишний повод нашим собакам показать себя и свою красоту и повысить престиж кинологической службы в Вооруженных силах России.

Богдан Степовой