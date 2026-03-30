Какими крылатыми ракетами иранцы ударили по авианосцу Abraham Lincoln

Иранские вооруженные силы имеют современные противокорабельные ракеты, способные доставить много неприятностей даже самым крупным кораблям агрессоров. Например, на вооружение военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции и армии в середине 2023 года была принята крылатая ракета Abu Mahdi, имеющая дальность более 1000 км.

Она оснащена твердотопливным ускорителем, который отделяется после старта. Ее головка самонаведения является активно-пассивной - радиолокационной. Что позволяет точно попадать в подвижные морские цели.

При этом данные о местонахождении атакуемых обновляются во время полета. Такие средства поражения можно запускать с мобильных береговых комплексов.

Возможно, именно подобное оружие было применено недавно по американскому атомному авианосцу Abraham Lincoln.

Ранее этот "плавучий аэродром" уже пытался приблизиться на 350 километров к иранскому побережью, но по нему отработали залпом крылатых ракет, после чего он отошел более чем на тысячу километров. Американские моряки попробовали снова подойти поближе, и их опять атаковали. В результате гигантский корабль снова поспешил отплыть на безопасное для него расстояние.

Алексей Брусилов