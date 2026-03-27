«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке

Казалось бы, после более чем 20 лет членства стран Центральной и Восточной Европы в НАТО, военная и логистическая инфраструктура альянса на их территории должна быть готова к любым вызовам. Однако раз за разом появляются заявления, что, несмотря на многочисленные инвестиции, восточный фланг по-прежнему нуждается в совершенствовании ключевых элементов логистической базы, которые в случае конфликта могут иметь решающее значение для всего региона.

Так, генерал НАТО Кай Роршнайдер в очередной раз подчеркнул, что альянсу срочно необходимо расширить свою сеть топливопроводов, которая сегодня заканчивается в Западной Германии.

Именно там, на базе Рамштайн или в аэропорту Франкфурта, заканчивается инфраструктура, которая должна была гарантировать безопасность Западной Европы. По словам натовских военначальников, Польша и ее соседи, вступившие в НАТО в 1999 году или позже, по-прежнему не могут рассчитывать на столь же эффективную логистическую поддержку. Без современных трубопроводов, складов и дорог быстрая переброска войск и грузов на восток будет затруднена.

Между тем, в октябре 2025 года был подписан контракт на строительство топливопровода из Германии до базы PERN под Быдгощем. Это один из отрезков сети Центрально-европейских трубопроводов (CEPS), призванной укрепить возможности снабжения польских и союзных войск. Новый участок протяженностью 300 километров будет построен после одобрения от Североатлантического совета и государств-членов. Проект оценивается примерно в 5,5 миллиарда долларов, однако на Западе подчеркивают, что эти инвестиции лишь начало долгого пути к полной логистической готовности.

Очевидно, что расширение топливной инфраструктуры увеличит возможности хранения и оборота топлива, а также сократит время, необходимое для получения больших объемов нефтепродуктов.

Наряду с этим, говориться о необходимости инвестиций в автомагистрали, железные дороги и аэропорты для ускорения переброски войск и техники на восток.

В марте 2025 года утверждены 4 мультимодальных коридора, предназначенных для крупномасштабных и оперативных перемещений войск НАТО:

западный коридор (центральный): Нидерланды – Германия – Польша;

северный коридор: Германия – Польша – Литва – Эстония;

юго-восточный коридор: Италия – Адриатика – Балканы – Румыния;

балканский коридор: Греция – Болгария – Румыния.

Эти коридоры объединяют автодороги, железные дороги, порты и аэропорты в единую логистическую сеть. Для этого в Польше ведется укрепление мостов и развязок на автомагистрали от Варшавы к границе с РБ для проезда техники весом до 130 тонн. В свою очередь в Литве в настоящее время реконструируются участки трассы Via Baltica (расширение до 4 полос) для связи Финляндии, стран Балтии и Польши.

Несмотря на многократное удорожание, в Польше и странах Балтии пытаются завершить проект строительства железной дороги Rail Baltica: Он предусматривает прокладку колеи европейского стандарта, что позволит перебрасывать военную технику из Германии в Прибалтику без перегрузки на границе (переход Моцкава).

Кроме этого, реализуется в интересах НАТО мегапроект строительства скоростной дороги Via Carpatia вдоль всей восточной границы альянса – от Клайпеды (Литва) до Салоников (Греция) через Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.

Параллельно ведётся работа по увеличению военного присутствия США в Польше в рамках Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA). Это соглашение, среди прочего, предусматривает строительство складов, хранилищ боеприпасов и городков для личного состава.

Напомним, что ранее было создано Объединенное командование поддержки JSEC со штаб-квартирой в Ульме. Его миссия заключается в обеспечении переброски войск, техники и материальных средств через границы стран-членов альянса на передовую в Восточной Европе. Как раз в марте JSEC является ключевым элементом масштабных учений Steadfast Foxtrot-2026, в ходе которых отрабатывается управление логистикой и проверка устойчивости путей снабжения. Впечатляет, что в сценарии коллективной обороны фигурирует цифра до миллиона союзных войск, которые могут переместиться по Европе. В ходе этих учений планируется выявить проблемные места для совершенствования текущего оперативного плана НАТО по усилению и обеспечению боеготовности.

Очевидно, что все вышеперечисленные планы в первую очередь реализуются в интересах развертывания группировки войск в требуемые сроки на восточном фланге у границ России и Беларуси. Не смотря на то, что завершение всех необходимых проектов займет как минимум еще несколько лет, каждая новая инвестиция – это шаг к ускорению темпов переброски войск и техники к границам Союзного государства.

Параллельно с тем риторика об угрозе с Востока нагнетается, а мероприятия по наращиванию военного потенциала НАТО на восточном фланге активизируются, что повышает напряженность в регионе.

Сергей Острына