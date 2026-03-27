Войти
Деловая газета "Взгляд"

Пашинян назвал майский показ военной техники в Ереване отчетом

Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время военного парада в Ереване, 21.09.2016
Самоходные пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-Э" вооруженных сил Армении во время военного парада в Ереване, 21.09.2016.
Источник изображения: panorama.am

Пашинян не стал называть майский показ военной техники в Ереване парадом

Премьер-министр Армении заявил, что майский показ военной техники в столице страны пройдет в формате отчета перед гражданами, чтобы не создавать впечатление агрессивности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что назначенный на май показ военной техники в Ереване корректнее называть отчетом перед гражданами, а не парадом. По словам Пашиняна, термин "военный парад" может создать ложное впечатление отказа от мирной повестки и вызвать подозрения у соседей, отмечает РИА "Новости".

Пашинян подчеркнул: "28 мая, в День Республики, на Площади Республики в Ереване состоится не столько военный парад, сколько отчет перед гражданами". Он отметил, что власти Армении ведут работу по этому вопросу с международными партнерами и странами региона, чтобы событие не было воспринято как демонстрация агрессивности.

Премьер-министр добавил, что демонстрация вооружения станет "впечатляющим зрелищем". Ожидается, что основная часть техники, которая будет показана, была приобретена после 2022 года с акцентом на поддержание курса на мир.

28 мая в Армении отмечается День Первой Республики, существовавшей с 1918 по 1920 годы. В этот день на Площади Республики пройдет масштабное представление новых вооружений.

Ранее министр обороны Армении Сурен Папикян отметил значимость истребителей Су-30СМ, закупленных у России, для обеспечения безопасности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин предложил государствам ОДКБ провести масштабное обновление военного арсенала с использованием российской техники, которая продемонстрировала свою надежность в реальных боевых условиях.

Тимур Шайдуллин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Россия
Продукция
Су-30
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 01:50
  • 3
Военный рассказал о раскрытой уязвимости военного флота США
  • 27.03 01:50
Комментарий к "Непроходной «Бал»: береговые комплексы научили атаковать корабли «волчьей стаей»"
  • 27.03 01:22
  • 15164
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:13
  • 820
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.03 00:11
  • 0
Комментарий к "«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке"
  • 26.03 17:47
  • 0
«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке
  • 26.03 11:59
  • 1
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 26.03 11:40
  • 1
В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»
  • 26.03 11:00
  • 1
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 26.03 06:51
  • 2
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 04:29
  • 0
О современных авианосцах. Интересная статья в 3-х частях, с некоторыми моими комментариями.
  • 26.03 02:29
  • 1
В США создали наушники для военных с отслеживанием травм мозга
  • 26.03 02:21
  • 1
NASA заявило о близкой постройке лунной базы и отправке корабля с ядерным реактором к Марсу
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия