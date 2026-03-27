Войти
Российская газета

Появилось первое фото дрона "Князь Владимир Святославович", его вид удивляет

Дрон "Князь Владимир Святославович"
Источник изображения: t.me/chadayevru

В Сети появилась первая фотография нового ударного дрона "Князь Владимир Святославович", недавно прошедшего испытания в зоне СВО.

Снимок опубликовал гендиректор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев, под руководством которого создавались дроны "Князь Вандал Новгородский" и "Князь Вещий Олег".


В глаза бросается опоясывающая коптер конструкция, делающая его похожим скорее на модель судна, чем на воздушный БПЛА. Как поясняют разработчики, это овальное крыло. Оно позволяет дрону совершать вертикальный взлет, после чего - ложиться на крыло и лететь горизонтально. Это дает существенное увеличение скорости и дальности работы дрона. "КВС" предназначен для быстрых ударов в глубину порядков противника, дальность - до 50 км. БПЛА имеет функцию автоматического захвата цели и обладает автономностью на случай потери радиосигнала.

"Мы решали задачу: отправить стандартный коптер с 10-дюймовыми моторами и полезной нагрузкой, как у "КВН", на соответствующую дистанцию, - и мы ее решили. Это изделие, не радикально отличающееся по стоимости от обычных ФПВ. И их может быть достаточно много", - написал в своем канале Алексей Чадаев. Он также уточнил, что дрон создавался как часть экосистемы "князей" и является их продолжением на новые дистанции.

Михаил Тихонов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Чад
Продукция
Князь Владимир
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
