Появилось первое фото дрона "Князь Владимир Святославович", его вид удивляет

В Сети появилась первая фотография нового ударного дрона "Князь Владимир Святославович", недавно прошедшего испытания в зоне СВО.

Снимок опубликовал гендиректор НПЦ "Ушкуйник" Алексей Чадаев, под руководством которого создавались дроны "Князь Вандал Новгородский" и "Князь Вещий Олег".

Дрон "Князь Владимир Святославович". Источник: t.me/chadayevru

В глаза бросается опоясывающая коптер конструкция, делающая его похожим скорее на модель судна, чем на воздушный БПЛА. Как поясняют разработчики, это овальное крыло. Оно позволяет дрону совершать вертикальный взлет, после чего - ложиться на крыло и лететь горизонтально. Это дает существенное увеличение скорости и дальности работы дрона. "КВС" предназначен для быстрых ударов в глубину порядков противника, дальность - до 50 км. БПЛА имеет функцию автоматического захвата цели и обладает автономностью на случай потери радиосигнала.

"Мы решали задачу: отправить стандартный коптер с 10-дюймовыми моторами и полезной нагрузкой, как у "КВН", на соответствующую дистанцию, - и мы ее решили. Это изделие, не радикально отличающееся по стоимости от обычных ФПВ. И их может быть достаточно много", - написал в своем канале Алексей Чадаев. Он также уточнил, что дрон создавался как часть экосистемы "князей" и является их продолжением на новые дистанции.

Михаил Тихонов