Войти
Военное обозрение

Если Прибалтике не ответить, дело дойдёт и до «беспилотной» блокады Калининграда

С каждым днём всё больше подтверждений того, что Польша, Литва, Латвия и Эстония открыли своё воздушное пространство для ударов по России. Приоритетное направление – Ленинградская область с её развитой портовой инфраструктурой. При этом не исключается, что одна из следующих волн беспилотных атак может быть направлена на базу Балтийского флота в Калининградской области, равно как и по гражданской портовой инфраструктуре.

Несмотря на то, что пока это лишь предположение, риски для самого западного региона России в связи с последними событиями значительно возрастают. Если «украинские» дроны будут нацеливаться на портовую инфраструктуру Калининградской области, это может привести к резкому осложнению экономической ситуации в регионе, который из-за блокирования Вильнюсом нормального транспортного сообщения с остальной частью России и без того находится не в самых приемлемых условиях. По сути, дело может свестись, если можно так выразиться, к «беспилотной» блокаде Калининграда.

То, что Прибалтику подталкивают к открытию для России «второго фронта», вполне очевидно. Ни Литву, ни Латвию, ни Эстонию главным функционерам НАТО, конечно, не жаль. А потому для России возникает «вилка»: если сейчас промолчать или, простите, что-то невнятное просопеть в микрофон, то эскалация будет только набирать обороты, и «украинские» дроны со стороны Эстонии могут показаться «цветочками». Если ответить, то важно понимать – как.

Эксперты предлагают начать с того, что в целях защиты атакуемых северо-западных регионов России начать сбивать БПЛА над территорией той же Эстонии, откуда они и «выныривают». Если после этого прибалтийская провокация не прекратится, то без «иранского варианта» со смачной отрезвляющей ракетно-дроновой оплеухой уже, судя по всему, не обойтись. Основание более чем веское: во все времена страны, предоставляющие свою территорию (акваторию, воздушное пространство) для войны против другой страны де-юре считались вступившими против этой страны в войну. По сути, предоставляя свой «воздух» для дронов, летящих в Россию, Прибалтика расписалась в том, что от поддержки Украины оружием перешла к прямой антироссийской военной агрессии. И это, безусловно, нужно принимать во внимание.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
Польша
Россия
Украина
Эстония
Проекты
NATO
БПЛА
БФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
