Особенность российской УБИМ показали на видео

Кадр: Telegram-канал «Ростех»
«Ростех» показал отсек для размещения саперов в инженерном танке УБИМ

«Ростех» опубликовал ролик, демонстрирующий особенность универсальной бронированной инженерной машины (УБИМ) — обитаемое отделение для саперов. Запись доступна в Telegram-канале госкорпорации.

На видео показаны три сапера в защитном обмундировании, которые разместились в УБИМ. Также в машине хватило места для миноискателей и служебной собаки. Комфорт в обитаемом отсеке обеспечивает система вентиляции и кондиционер. В серийных инженерных машинах разграждения ИМР-3М и ремонтно-эвакуационных БРЭМ-1 предусмотрены места только для экипажа. Саперов может перевозить машина разминирования БМР-3М.

УБИМ создана на шасси танка Т-90. В состав оборудования инженерной машины входит бульдозерный отвал, тяговая лебедка и стрела с экскаваторным ковшом. Последний можно заменить гидравлическим молотом. Машину вооружили боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом. Телевизионный и тепловизионный каналы наблюдения обеспечивают всесуточное применение вооружения. Одна УБИМ может заменить БРЭМ, ИМР и БМР.

В феврале стало известно, что концерн «Уралвагонзавод» отправил в войска партию модернизированных БРЭМ-80. Машины на базе танка Т-80 с газотурбинным двигателем усовершенствовали с учетом опыта специальной военной операции.

