США и Британия начинают совместную разработку средств для противодействия БЭК

На фоне роста угрозы атак с использованием безэкипажных катеров власти США и Британии приступили к поиску комплексного решения для защиты ключевых объектов морской инфраструктуры.

Соответствующая рамочная программа предполагает адаптацию коммерческих технологий для охраны портов, гаваней, водных путей и экспедиционных сил. В документе изложены требования к системам, способным нейтрализовать вражеские автономные подводные аппараты, дистанционно управляемые платформы и полупогружные суда. Ожидается, что программа будет охватывать полный цикл поражения целей: от обнаружения и отслеживания до классификации и нанесения удара, используя комбинацию специализированных датчиков и программного обеспечения. Планируется, что система REEF будет интегрирована с существующей оборонной инфраструктурой США.

Кроме того, документ содержит требование к разработчикам свести к минимуму количество ложных срабатываний. Это позволит системе противодействия безэкипажным катерам (БЭК) отличать реальные угрозы от помех, создаваемых рыболовецкими и коммерческими судами. Для достижения этой цели предполагается оснащение REEF широким спектром датчиков, включая активные и пассивные гидролокаторы, а также электрооптические и инфракрасные системы.

В рамках конкурса Министерства обороны США и Британии начали прием заявок от разработчиков. С победителем будет заключен долгосрочный контракт.