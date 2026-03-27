При ремонте американских подлодок начали внедрять аддитивные технологии

На военно-морской верфи в Портсмуте (PNSY, находится в ведении Пентагона) проведен осмотр, испытания и установка на борту многоцелевой АПЛ первого фланца, полученного методом 3D-печати. Как отмечает Naval Today, эта важная веха в техническом обслуживании американских субмарин и первый случай сварки фланца, изготовленного из медно-никелевого сплава с помощью аддитивных технологий.

Инициатива по незамедлительному внедрению аддитивных технологий исходит от вице-адмирала Роберта Гоше, который ранее занимал должность командующего подводным флотом ВМС Соединенных Штатов.

Многоцелевая АПЛ "Вашингтон" во время обслуживания на верфи в Портсмуте, США US Navy

Подразделение материально-технического обеспечения PNSY выявило потенциальные области для применение изделий, полученных методом аддитивного производства. В рамках уникального процесса фланец прошел тщательное тестирование и проверку, подтвердившие его соответствие всем требованиям. Одновременно с этим специализированная группа инженеров и экспертов успешно завершила полную квалификацию сварных швов нового материала.

"Уникальный характер этого знаменательного достижения свидетельствует о слаженной командной работе и новаторстве, которыми славится верфь PNSY, – отметил возглавляющий предприятие капитан Джесси Найс. – Впервые нам удалось создать таким способом компонент для подводной лодки, отвечающий самым строгим техническим требованиям флота. Это результат работы, преследующей единственную цель, – выполнить задачу правильно и безопасно".

Полученный аддитивным методом фланец установлен на борту многоцелевой атомной подлодки "Вашингтон" класса "Вирджиния", которая находится в строю с октября 2017 года.

Государственная военно-морская верфь в Портсмуте, основанная в июне 1800 года, считается старейшей непрерывно действующей верфью Военно-морских сил США. Сегодня бо́льшая часть работ на предприятии связана с капитальным ремонтом, восстановлением и модернизацией подводных лодок. Верфь расположена на самой южной оконечности штата Мэн, примерно в 80 км от Портленда. В штате числятся около 6600 гражданских сотрудников. Верфь оснащена тремя сухими доками.