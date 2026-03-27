При ремонте американских подлодок начали внедрять аддитивные технологии

На военно-морской верфи в Портсмуте (PNSY, находится в ведении Пентагона) проведен осмотр, испытания и установка на борту многоцелевой АПЛ первого фланца, полученного методом 3D-печати. Как отмечает Naval Today, эта важная веха в техническом обслуживании американских субмарин и первый случай сварки фланца, изготовленного из медно-никелевого сплава с помощью аддитивных технологий.

Инициатива по незамедлительному внедрению аддитивных технологий исходит от вице-адмирала Роберта Гоше, который ранее занимал должность командующего подводным флотом ВМС Соединенных Штатов.

Многоцелевая АПЛ "Вашингтон" во время обслуживания на верфи в Портсмуте, США

US Navy


Подразделение материально-технического обеспечения PNSY выявило потенциальные области для применение изделий, полученных методом аддитивного производства. В рамках уникального процесса фланец прошел тщательное тестирование и проверку, подтвердившие его соответствие всем требованиям. Одновременно с этим специализированная группа инженеров и экспертов успешно завершила полную квалификацию сварных швов нового материала.

"Уникальный характер этого знаменательного достижения свидетельствует о слаженной командной работе и новаторстве, которыми славится верфь PNSY, – отметил возглавляющий предприятие капитан Джесси Найс. – Впервые нам удалось создать таким способом компонент для подводной лодки, отвечающий самым строгим техническим требованиям флота. Это результат работы, преследующей единственную цель, – выполнить задачу правильно и безопасно".

Полученный аддитивным методом фланец установлен на борту многоцелевой атомной подлодки "Вашингтон" класса "Вирджиния", которая находится в строю с октября 2017 года.

Государственная военно-морская верфь в Портсмуте, основанная в июне 1800 года, считается старейшей непрерывно действующей верфью Военно-морских сил США. Сегодня бо́льшая часть работ на предприятии связана с капитальным ремонтом, восстановлением и модернизацией подводных лодок. Верфь расположена на самой южной оконечности штата Мэн, примерно в 80 км от Портленда. В штате числятся около 6600 гражданских сотрудников. Верфь оснащена тремя сухими доками.

  • 27.03 01:50
  • 3
Военный рассказал о раскрытой уязвимости военного флота США
  • 27.03 01:50
Комментарий к "Непроходной «Бал»: береговые комплексы научили атаковать корабли «волчьей стаей»"
  • 27.03 01:22
  • 15164
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:13
  • 820
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.03 00:11
  • 0
Комментарий к "«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке"
  • 26.03 17:47
  • 0
«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке
  • 26.03 11:59
  • 1
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 26.03 11:40
  • 1
В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»
  • 26.03 11:00
  • 1
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 26.03 06:51
  • 2
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 04:29
  • 0
О современных авианосцах. Интересная статья в 3-х частях, с некоторыми моими комментариями.
  • 26.03 02:29
  • 1
В США создали наушники для военных с отслеживанием травм мозга
  • 26.03 02:21
  • 1
NASA заявило о близкой постройке лунной базы и отправке корабля с ядерным реактором к Марсу
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия