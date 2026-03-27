TKMS продолжит подготовку к строительству фрегатов класса MEKO A-200 DEU

Дизайн фрегата проекта MEKO A-200
Источник изображения: TKMS

ЦАМТО, 26 марта. Минобороны Германии сообщило о получении от бюджетной комиссии парламента страны одобрения на продолжение реализации подготовительных мероприятий для строительства фрегатов класса MEKO A-200 DEU.

По информации Минобороны, бюджетный комитет одобрил поправку к подписанному 28 января с целью соблюдения сроков поставки предварительному соглашению о постройке кораблей MEKO A-200 DEU. Поправка позволит компании TKMS продолжить резервирование производственных мощностей субподрядчиков и поставщиков, а также заказывать дополнительные оборудование и материалы. На эти цели из специального фонда ВС Германии будет выделено около 240 млн. евро. Министерство обороны считает продление предварительного контракта необходимым, поскольку подготовка к заключению окончательного строительного контракта еще не завершена.

Покупка A-200 DEU связана с задержкой Damen Shipyards Group проекта строительства фрегатов класса F126 для ВМС Германии. По этой причине немецкая TKMS представила предложение о покупке в качестве временного решения до четырех многоцелевых фрегатов класса A-200 DEU. Принятое бюджетным комитетом решение позволяет продолжить подготовку к строительству этих кораблей и обеспечить поставку первого из них ВМС Германии к концу 2029 года с целью расширения их возможностей в области борьбы с подводными лодками.

Как заявило Министерство обороны, двусторонний подход (F126 и MEKO) позволит как обеспечить безопасность страны, так и предотвратить возможные риски при реализации проекта F126.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Германии намерено закупить несколько фрегатов класса MEKO A-200 DEU из-за продолжительных проблем с покупкой фрегатов F126. Стоимость каждого корабля класса MEKO A-200 DEU оценивается в 1 млрд. евро (1,17 млрд. долл.).

В феврале 2026 года Федеральное ведомство Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) заключило с TKMS предварительное соглашение о строительстве кораблей проекта MEKO A-200 DEU. Оно предполагало, что работы в рамках проекта начнутся в феврале 2026 года. Соглашение позволило приступить к подготовке к постройке кораблей, включая закупки оборудования с длительными циклами изготовления и выполнение работ на сумму до 50 млн. евро до конца марта. Соглашение включало опционы на поэтапное продление контракта при необходимости. Одобрение парламента позволяет продлить выполняемые работы до 30 июня 2026 года.

Фрегат MEKO A-200 DEU – это разработанный TKMS современный многоцелевой корабль. Корпус корабля разработан с использованием технологий малозаметности, что затрудняет его обнаружение противником. Общая длина корабля составляет 121 м, максимальная ширина – 16,4 м, водоизмещение – около 3950 т.

