В России оценили переданный Киеву беззащитный Leopard

Фото: Stringer / Reuters.

«Взгляд»: Передача Киеву экспериментального Leopard 1А5ВЕ — это реклама

Экспериментальный танк Leopard 1А5ВЕ с новой башней Cockerill 3105, который компания John Cockerill передала Киеву, не сможет выжить в условиях специальной военной операции (СВО). Возможности машины оценила газета «Взгляд».

Автор напомнил, что базовый Leopard 1 отличает недостаточная защита. Корпус состоит из листов брони толщиной до 70 миллиметров. «Это меньше, чем даже у знаменитого советского Т-34-85. Даже тогда большинство экспертов считало такую бронезащиту допустимой разве что для БТР и совершенно недостаточной для танка», — говорится в публикации. Судя по имеющимся снимкам, защищенность экспериментального Leopard 1А5ВЕ осталась на прежнем уровне.

Главным отличием машины стала башня с новым орудием калибра 105 миллиметров, которое адаптировали для стрельбы с закрытых позиций. Автор подчеркнул, что такая пушка слишком слаба для использования в качестве орудия самоходной артиллерийской установки (САУ). Он допустил, что Leopard с новой башней отправили на Украину в рекламных целях. Производитель сможет заявить о проверке разработки в боевых условиях.

Ранее в сети появился снимок, демонстрирующий переданный Киеву Leopard c башней Cockerill 3105. Двухместный модуль оснащен автоматом заряжания.

  • Обсуждаемое
  • 27.03 01:50
  • 3
Военный рассказал о раскрытой уязвимости военного флота США
  • 27.03 01:50
Комментарий к "Непроходной «Бал»: береговые комплексы научили атаковать корабли «волчьей стаей»"
  • 27.03 01:22
  • 15164
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:13
  • 820
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.03 00:11
  • 0
Комментарий к "«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке"
  • 26.03 17:47
  • 0
«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке
  • 26.03 11:59
  • 1
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 26.03 11:40
  • 1
В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»
  • 26.03 11:00
  • 1
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 26.03 06:51
  • 2
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 04:29
  • 0
О современных авианосцах. Интересная статья в 3-х частях, с некоторыми моими комментариями.
  • 26.03 02:29
  • 1
В США создали наушники для военных с отслеживанием травм мозга
  • 26.03 02:21
  • 1
NASA заявило о близкой постройке лунной базы и отправке корабля с ядерным реактором к Марсу
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия