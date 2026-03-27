Второй британский фрегат "Тип-31" спустили на воду

Фрегат "Эктив" класса "Тип-31", второй построенный компанией Babcock по проекту "Эрроухед-140" (Arrowhead 140) для Королевского военно-морского флота Великобритании, спустили на воду.

Ранее в феврале этого года корабль вывели из сборочного цеха на верфи в Росайте (Шотландия). Одновременно с этим состоялась церемония резки стали для четвертого фрегата серии, получившего наименование "Бульдог".

Фрегат "Эктив", Великобритания UK DoD

Сейчас продолжается дооснащение головного фрегата класса "Тип-31" "Венчурер", спущенного на воду в июне 2025 года. Ожидается, что его передадут заказчику в конце 2026-го или в начале 2027 года.

Третий корабль "Формидэбл", заложенный в декабре 2025 года, находится на ранних этапах постройки.

Четвертый и пятый фрегаты, "Бульдог" и "Кэмпбелтаун", планируют заложить до конца 2026 года.

Напомним, что консорциум "Команда 31", возглавляемый компанией Babcock, выиграл тендер на поставку британскому флоту пяти многоцелевых фрегатов облегченного класса "Тип-31" в ноябре 2019 года. Эти корабли понадобились из-за задержки постройки фрегатов "Тип-26" (первый из них собирались сдать в 2020 году, но спустили на воду только в декабре 2022 года, а ввод в строй теперь ожидается в 2026 году). Главными критериями при выборе поставщика фрегатов "Тип-31" стали сроки постройки и стоимость одного корабля, которая не должна превысить 250 млн фунтов стерлингов.

За основу класса "Тип-31" взяли корабли типа "Эрроухед-140", на базе которых, например, построены фрегаты "Ивер Хюитфельдт", состоящие на вооружении ВМС Дании. Длина фрегатов "Тип-31" составит около 140 метров, водоизмещение – до 6500 тонн. Они должны развивать скорость до 26 узлов, дальность плавания оценивается в 9000 миль, автономность – 28 дней.

Фрегаты "Тип-31" планируют вооружить установкой вертикального пуска на 32 ячейки, 16 противокорабельными ракетами NSM от норвежской Konsberg, 76-мм орудием от итальянской группы Leonardo, 35-мм и 12,7-мм артиллерийскими комплексами, а также 324-мм торпедными аппаратами.