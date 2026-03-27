США в Африке решили протестировать «занавес» из дронов для защиты войск

Американские военные в Африке испытывают систему защиты баз от атак беспилотников, используя коммерческие дроны, объединенные в так называемый «закрытый занавес».

Американские вооруженные силы в Африке тестируют защиту персонала от атак беспилотников с использованием "занавеса" из коммерческих дронов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на портал Stars and Stripes.

"Военные США тестируют новый способ защиты войск, дислоцированных в Африке, от атак БПЛА, полагаясь на коммерческие технологии для создания систем противодействия беспилотникам и датчиков, которые служат защитной стеной", – пишет издание со ссылкой на подполковника Джареда Биндла.

Инициатива получила название "Закрытый занавес" и рассматривается на фоне усиления угрозы атак беспилотников в регионе. При этом не уточняется, от кого именно исходит эта угроза. Биндл отметил, что угроза в зоне ответственности AFRICOM сохраняется, и командование стремится к созданию интегрированной архитектуры защиты для снижения риска для контингента.

По данным Stars and Stripes, Африканское командование США уже давно оказывает поддержку вооруженным силам Сомали в их противостоянии террористическим группировкам.

