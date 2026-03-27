Тегеран вступает в диалог с Вашингтоном с позиции силы.

Вашингтон настаивает на переговорах с Тегераном и даже направил план из 15 пунктов, но Иран называет его оторванным от реальности. В ответ иранская сторона выдвинула жесткие условия, включая выплату репараций и признание своей власти над Ормузским проливом. При этом Пентагон перебрасывает на Ближний Восток дополнительные силы. Чем закончится противостояние и кто кого переигрывает?

США и группа ближневосточных посредников обсуждают возможность проведения переговоров на высоком уровне с Ираном в четверг, сообщает Axios со ссылкой на два источника. Дональд Трамп, по данным издания, заинтересован в прекращении войны, однако ситуация в Ормузском заливе осложняет выход из конфликта.

Агентство Associated Press сообщало, что США направили Ирану план из 15 пунктов по урегулированию. Документ включает снятие санкций, совместную работу в гражданской атомной энергетике, ограничение ядерной программы Ирана с ужесточением контроля со стороны МАГАТЭ, а также возобновление полноценного судоходства в Ормузском проливе.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил опасения: возможная сделка Вашингтона с Тегераном может не соответствовать интересам Тель-Авива и ограничить его возможности по сдерживанию Ирана.

На фоне дипломатических маневров происходит и военная перегруппировка. Как пишет The New York Times со ссылкой на двух осведомленных чиновников, Пентагон приказал перебросить на Ближний Восток военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии и морских пехотинцев.

В Тегеране к инициативам Вашингтона отнеслись скептически. Высокопоставленный иранский чиновник заявил Press TV, что переговоры о прекращении огня с США будут возобновлены только после выполнения необходимых условий. Предложенный американской стороной план он назвал "чрезмерным" и оторванным от реалий на поле боя.

Среди условий Тегерана: полное прекращение "агрессии и убийств", предоставление гарантий невозобновления войны, выплата компенсаций и репараций, завершение боевых действий на других фронтах в регионе, а также признание власти Ирана над Ормузским проливом. В противном случае, подчеркнул чиновник, война продолжится.

На фоне переброски американских войск в Иране усомнились в искренности мирных инициатив США, предупредив посредников о возможной военной ловушке. Иранские чиновники напомнили, что уже дважды становились жертвами обмана со стороны американского президента.

"Очевидно, администрация Трампа рассматривает для себя несколько сценариев развития событий. Нельзя исключать, что США могут пытаться представить нынешние переговоры как некую уловку, чтобы усыпить бдительность Ирана. Другое дело, что Тегеран воспринимает это как попытку обмана со стороны Вашингтона. Стратегия главы Белого дома не работает", – отметил американист Малек Дудаков.

"Ближневосточная кампания пошла не по плану США. Трамп завяз в длительном противостоянии и оказался в тупике, выхода из которого пока не просматривается. На этом фоне глава Белого дома будет пытаться, что называется, сохранить лицо. Если у него будет возможность быстро купировать последствия конфликта и выйти из него, думаю, американский лидер воспользуется случаем", – спрогнозировал аналитик.

"Но Иран не торопится помогать американскому лидеру спасать репутацию.

Тегеран пользуется козырями в ситуации с Ормузским проливом, зарабатывая больше 100 млн долларов ежедневно на продаже энергоресурсов. Добыча нефти в Иране достигла пика с 1978 года и составляет 5,5 млн баррелей в сутки. Вашингтон не может этому препятствовать, это усилило бы кризис во всем мире, включая сами США", – напомнил спикер.

"Иран шантажирует США, полагая, что время работает на него. Вашингтону придется идти на серьезные уступки, в частности платить репарации, смягчать санкции и выводить войска с Ближнего Востока. Либо Белый дом попытается повысить ставки и устроить высадку военных на островах в Ормузском проливе. Впрочем, второй сценарий может привести к большим потерям среди американских морпехов, и это подорвет рейтинги Трампа", – отметил эксперт.

"Война с Ираном крайне непопулярна в США. Согласно свежей социологии, 61% американцев выступает за немедленное перемирие вне зависимости от того, удастся американской стороне добиться своих целей или нет. Рейтинги Трампа в опросах упали уже до 36%, это минимальное значение за оба его президентских срока", – продолжил Дудаков.

"Думаю, Трамп использует тему наземной операции против Ирана скорее как рычаг давления

в рамках возможных непубличных переговоров, которые, вероятно, идут через третьи страны – Пакистан, Турцию и Египет. В ряде вопросов США уже пошли на уступки Ирану, например, смягчили санкционный режим, который держался 45 лет. Если бы операция шла по плану Вашингтона, ни о каких подобных шагах не было бы и речи", – заметил собеседник.

"Возможно, между Ираном и США ведется неафишируемый диалог. Это особенность любых военных действий. Но полноценными переговорами его явно нельзя назвать – это скорее выражение позиций сторон, не более того. Кроме того, США продолжают информационные интервенции, чтобы сбить цены на нефть", – считает военный эксперт Алексей Анпилогов.

"Впрочем, Иран может пойти на диалог, если начнет очень серьезно проигрывать. А США сядут за стол, если операция окончательно выйдет за рамки их изначального плана. Но американский истеблишмент уже на всякий случай ищет "виноватого"", – указал он.

"Монархии Персидского залива – главные интересанты скорейшего запуска мирных переговоров США и Ирана. Думаю, именно они инициировали и осуществили обмен требованиями между Вашингтоном и Тегераном. Трамп же в своем стиле выдал этот процесс за переговоры и даже по привычке заговорил о потенциальной "большой сделке"", – отметил Юрий Лямин, старший научный сотрудник ЦАСТ.

"При этом я пока не вижу базы для запуска полноценных переговоров, поскольку позиции сторон слишком разнятся. Но, думаю, стороны не смогут избежать компромиссов. Иран, вероятно, откажется от требований о выводе американских баз с Ближнего Востока, а США могут разрешить Тегерану развивать ядерную программу – с сильными ограничениями и под строжайшим внешним контролем", – допустил собеседник.

"В этом смысле время действительно играет на Тегеран. Его основной расчет заключается в том, что Трамп станет сговорчивее ближе к назначенным на ноябрь промежуточным выборам в Конгресс и на фоне непопулярности ближневосточной кампании среди американских избирателей", – резюмировал аналитик.

Рафаэль Фахрутдинов