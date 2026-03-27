Беззащитный западный танк стал объектом экспериментов на Украине

ВСУ начали испытывать новый вариант старого немецкого танка Leopard 1, причем в довольно экзотическом облике. В чем принципиальное отличие модернизированной машины, почему она отправлена на Украину в единственном экземпляре – и могут ли ВСУ всерьез рассчитывать на сколько-нибудь значимый боевой результат?

О том, что бельгийская компания John Cockerill Defense тайно проводит на Украине испытания предложенной ею модернизированной версии старого немецкого танка Leopard 1 – Leopard 1A5BE, профильные издания сообщали еще около года назад. И вот теперь стало известно, что полигонные испытания танка завершены, и прошедшая их машина может быть передана в ВСУ для прохождения боевых испытаний. То есть де-факто начинает принимать участие в боевых действиях на Украине.

Исходная машина – основной боевой танк (ОБТ) Leopard 1 – начала поступать в подразделения бундесвера 60 лет назад и некогда была самой массовой в западном блоке. Концепция этой машины прямо противоположна той, что в 80-е годы стала доминировать в западном танкостроении и зиждилась на максимальной защите танка. Но еще в 60-е немецкие разработчики полагали, что главная защита танка – его скорость и маневренность. И поэтому Leopard 1 создавался максимально легким, в том числе за счет снижения уровня защищенности.

Толщина лобовой брони составляла всего 70 мм, боковой – 35 мм. Это меньше, чем даже у знаменитого советского Т-34-85. Даже тогда большинство экспертов считало такую бронезащиту допустимой разве что для БТР и совершенно недостаточной для танка.

Тем не менее танк неплохо продавался и был принят на вооружение в 15 странах. Однако опыт реального боевого применения у этих машин появился только в XXI веке, когда в большинстве стран-эксплуатантов уже встал вопрос о его замене. Этот опыт оказался негативным – Leopard 1 ВС Турции легко уничтожались курдскими и джихадистскими боевиками в Сирии и Ираке.

Собственно, и поставки на Украину этих машин начались в 2023 году, поскольку более современные образцы у ВСУ заканчивались слишком быстро, и поставщики решили, что даже старый танк все же лучше, чем вообще никакого. Но чуда не случилось, и первое боевое применение Leopard 1А5 на Украине 19 ноября 2023 года закончилось его выведением из строя близким разрывом фугасного снаряда. После поражения машины экипаж ее оставил, и ее "затрофеили" наши бойцы.

Но эти ОБТ, даже после неудачных дебютов, все равно брали с хранения, ремонтировали и отправляли на Украину, потому как других вариантов было немного. Вот тогда маркетологов John Cockerill Defense и посетила идея предложить свою башню Cockerill 3105 для модернизации Leopard 1А5, уже переданных ВСУ.

Главным отличием новинки от базового образца является, собственно, необитаемая башня Cockerill 3105.

Она оснащена 105-мм нарезной пушкой с автоматом заряжания. Особо подчеркивается, что новое орудие в сочетании с прицельным комплексом позволяет вести огонь с закрытой позиции, то есть действовать в режиме САУ, как часто и используются танки в условиях боевых действий на Украине. Необитаемая башня должна повысить выживаемость экипажа.

Также на башне размещены внешняя камера с обзором на 360°, восемь дымовых гранатометов и система обнаружения выстрелов. Многоканальная система наблюдения способна обнаруживать цели на расстоянии до 18 км днем и до 15 км ночью. Так как заряжающего больше нет, экипаж сократился до трех человек.

Разработчики сочли достаточным для бронирования башни алюминиевый сплав, что позволило уменьшить общую массу танка более чем на пять тонн. Указывается возможность интеграции комплексов активной защиты, но каких именно – не уточняется. Возможно, их только предстоит разработать.

Отметим, что и российские танкостроители поставили в зону СВО ряд старых советских танков – Т-54/55 и Т-62, которые после модернизации получили новые силовые установки, современные системы управления огнем и связи, а также динамическую защиту и вынесенные бронеэкраны. Эти машины успешно применяются на второстепенных участках, а также в качестве «кочующей» САУ.

Однако башня Cockerill 3105 была создана задолго до начала СВО и предназначалась не столько для Leopard 1, сколько для широкого спектра боевых машин, как гусеничных, так и колесных. Впервые она, а также другие боевые модули этой фирмы под автоматические пушки калибров 25 мм, 30 мм, 30/40 мм, 35 мм и 50 мм, а также под 90-мм орудие высокого давления, были представлены на международной выставке Eurosatory еще в 2016 году.

Собственно, можно предположить, что идея сделать Leopard 1 приоритетным носителем башни Cockerill 3105 утвердилась у бельгийских производителей после того, как этот старый ОБТ начали поставлять на Украину. В пользу этого решения они приводили в том числе утверждение, что логистика модернизированных таким образом машин станет гораздо проще. Дело в том, что, как указывало издание Military Watch Magazine, снарядов к орудию Leopard 1 L7 в западных арсеналах осталось очень мало. Их производство прекращено, и те страны, что еще эксплуатируют этот танк, не спешат делиться этими боеприпасами с ВСУ. Поэтому логично поменять башню, вместе с ней и пушку и вместе с ней и снаряды.

Модернизация украинских Leopard 1, а также тех, что только предстояло отправить ВСУ, должна была быть оплачена, как рассчитывали в John Cockerill Defense, из соответствующих фондов ЕС. Хотя планы возникли еще в конце 2022 года, но бельгийцы затянули с их реализацией. Возможно, одной из причин этого, как полагает портал Bulgarianmilitary, стала проблема с получением фирмой шасси Leopard.

Когда ВС Бельгии в 2014 году вывели из эксплуатации эти танки, они распродали их по 10-15 тыс. евро за штуку частным компаниям. Одна из них, OIP Systems, сумела сохранить 20 этих раритетных, хотя и нерабочих машин на складах в Турне и Антверпене. И когда у компании попытались их выкупить для поставки на Украину, она запросила 500 тыс. евро за единицу. Рачительные бельгийцы пойти на это не могли, торги длились долго, и, в конце концов, John Cockerill Defense выкупила всего один экземпляр для «демонстрации потенциала модернизации». Он и отправился с новой башней на Украину.

Однако новая башня при всех ее плюсах не превращает Leopard 1 в полноценный танк, способный вести штурмовые действия.

Он так и остается слабо защищенным, к тому же с посредственной для украинского театра боевых действий проходимостью. Если же его рассматривать, как предлагают в John Cockerill Defense, как суррогат САУ, то нужно признать: калибр его орудия откровенно слабоват для этой роли.

Судя по всему, испытания новой башни на старом немецком танке преследуют не практические, а более всего рекламные цели. Ведь один танк – это никак не репрезентативная группа, на основании которой можно было бы обобщить опыт. Какие могут быть проведены боевые испытания с одной машиной? Какие выводы смогут сделать разработчики, если он, приблизившись к ЛБС, будет немедленно уничтожен дроном, ПТУРом или подорвется на мине?

Однако для представителей фирмы может быть важным просто объявить, что их ОБТ успешно прошел испытания в условиях украинского конфликта (прототип, скорее всего, даже не появится на фронте), чтобы предложить свой проект модернизации странам, где Leopard 1 еще эксплуатируется (Греция, Турция, Бразилия, Чили). К тому же John Cockerill Defense предлагает размещать свою башню Cockerill 3105 для модернизации не только Leopard, но и старых американских М-60 и даже М-48. Тем более что сама башня реально неплоха и вполне уместна на том же Stryker или на подобной бронемашине. Но

для современного танка нужно все же другое – и орудие, и защита должны быть более мощными.

Очевидно, что в нынешнем виде модернизированный Leopard 1 в зоне СВО станет жертвой первого же дрона. Необитаемая башня как бы намекает на установку в перспективе антидроновой пулеметной установки, способной в автоматическом режиме с использованием ИИ сбивать атакующие беспилотники. Но это увеличит стоимость модернизации еще больше.

В результате все это похоже на пересадку восьмого сердца столетнему Дэвиду Рокфеллеру – очень дорого и в перспективе бессмысленно, хотя и эффектно. А сейчас для киевского режима гораздо важнее другие системы вооружения, например, ЗРК. А подобного рода танковые эксперименты боевой расклад на полях спецоперации не изменят никак.

Борис Джерелиевский