Генсек НАТО раскрыл отчет стран альянса о расходах на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Источник изображения: © REUTERS / Anatolii Stepanov

Рютте: страны Европы и Канада увеличили расходы на оборону до 2% ВВП в 2025 году

Европейские страны-члены НАТО и Канада повысили расходы на оборону до 2% ВВП в 2025 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный доклад генсека альянса Марка Рютте о деятельности блока.

По его словам, три страны достигли отметки 3,5% в 2025 году.

Генсек ожидает, что на следующем саммите НАТО в турецкой Анкаре 7–8 июля 2026 года союзники покажут четкий и реалистичный план по достижению целевого показателя в 5%.

Рютте добавил, что доля США в военных расходах всех 32 стран-членов НАТО в текущем году составила 60%.

Североатлантический альянс рассчитывает на то, что вооруженные силы союзников имеют необходимые инструменты и возможности, отметил генсек.

Рютте добавил, что НАТО уже стал домом для ведущих мировых поставщиков оборонной промышленности, но более сложная обстановка в сфере безопасности предполагает, что союзникам нужно производить больше оборудования в кратчайшие сроки.

В июне 2025 года страны НАТО согласились направлять на оборону ежегодно до 5% ВВП. В январе 2025 года власти США потребовали от стран НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

Ранее в Испании выступили против требования США к странам НАТО о выделении 5% ВВП на оборону.

Сакина Нуриева

