В Axios узнали сценарий «решающего удара» США по Ирану

Дым над Тегераном, 28 февраля 2026 года.
Источник изображения: WANA/Reuters

Axios: Пентагон готовит четыре сценария военной эскалации конфликта с Ираном

Пентагон готовит четыре возможных варианта эскалации войны на Ближнем Востоке, которые могут включать захват иранских островов Харк, Ларак или Абу-Муса. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на должностных лиц США и свои источники.

Отмечается, что варианты «решающего удара», которые предлагают президенту США, включают интервенцию на остров Харк или его блокаду, вторжение на остров Ларак, который играет весомую для Исламской Республики роль в обеспечении контроля над Ормузским проливом, захват острова Абу-Муса и еще двух маленьких клочков земли у западного входа в пролив, а также остановку или захват танкеров, перевозящих иранскую нефть.

По данным издания, американские военные также разработали план проведения наземной или воздушной операции с целью взятия под контроль высокообогащенного урана, запрятанного в ядерных объектах.

Axios отмечает, что американское руководство еще не приняло решение о воплощении ни одного из этих планов, но серьезная военная эскалация станет более возможной, если не будет движения вперед в ходе американо-иранских переговоров и не будет открыт Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее СМИ назвали количество американских военных, пострадавших в ходе конфликта с Ираном.

Сакина Нуриева

