Италия бесплатно передаст Индонезии списанный авианосец "Джузеппе Гарибальди"

Парламент Италии одобрил указ Минобороны страны, разрешающий приступить к передаче авианосца "Джузеппе Гарибальди" Индонезии. Решение военного ведомства, инициированное в феврале, предусматривает стандартную процедуру, требующую парламентского рассмотрения вопроса об утилизации военной техники, выведенной из эксплуатации. При этом передача заявлена как безвозмездная уступка индонезийским ВМС, а не продажа, что с юридической точки зрения относит ее к категории помощи, связанной с устаревшим военным оборудованием.

Непосредственная передача корабля ожидается до конца 2026 года. Получение авианосца позволит Джакарте в скором времени расширить возможности своего военно-морского флота и повысить оперативную гибкость на всей территории архипелага, а также потенциально интегрировать в будущем в состав авиакрыла беспилотные летательные аппараты.

Как уточняет Navy Recognition, Индонезия проявила интерес к идущему под списание авианосцу в ходе двусторонних переговоров, начавшихся в 2021 году.

В марте 2025 года индонезийские власти начали оценивать "Джузеппе Гарибальди" как потенциальный носитель беспилотников, с учетом соглашений, подписанных с Турцией, о локализации производства палубных БПЛА TB-3 "Байрактар" и разведывательно-ударных дронов "Акынджи" (Akinci).

К концу августа правительство Индонезии одобрило финансирование, включающее до 450 млн долларов на приобретение авианосца, а также 250 млн долларов на транспортные вертолеты и 300 млн долларов на многоцелевые вертолеты. В середине 2025 года делегация Fincantieri посетила Джакарту и представила четыре варианта потенциальной модернизации корабля, в то время как индонезийские компании, такие как Republkorp и PT PAL, изучали возможности модификации авианосца на своих мощностях.

Постройка "Джузеппе Гарибальди" началась в марте 1981 года, причем корабль классифицировали как авианесущий крейсер, поскольку после Второй мировой войны Италии было запрещено иметь авианосцы. Его спустили на воду в 1983 году и ввели в строй в 1985-м.

Изначально на борту размещались только вертолеты, но во время учений НАТО на палубу приземлялись американские штурмовики AV-8B "Харриер" с вертикальным взлетом и посадкой. После отмены ограничений в 1989 году на "Джузеппе Гарибальди" разместили приобретенные Италией штурмовики "Харриер".

За годы службы авианосец неоднократно модернизировался, на борту заменялись различные артиллерийские, торпедные и ракетные системы. В октябре 2024 года итальянские ВМС вывели корабль из эксплуатации.

Водоизмещение авианосца "Джузеппе Гарибальди" – 13 850 тонн, длина корпуса – 180,2 метра, ширина – 33,4 метра, осадка – 7,5 метра. Максимальная скорость – 30 узлов, дальность плавания – 7000 морских миль при скорости 20 узлов. Вместимость – 16 самолетов или 18 вертолетов.