Военное обозрение

Новая бронированная инженерная машина УБИМ принята на вооружение ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru

Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) официально принята на вооружение инженерных войск ВС РФ. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Испытания новой универсальной бронированной инженерной машины были завершены еще в 2023 году, об этом сообщало Минобороны. Предполагалось, что ее сразу же примут на вооружение и начнут поставлять в инженерные войска. Однако этого не случилось. Причины не называются. Возможно, проблемы были в том, что Уралвагонзавод был загружен выпуском танков, которые требовались для продолжения СВО. Так это или нет, но УБИМ приняли на вооружение только сейчас.

Созданная на шасси танка Т-90 УБИМ заменяет собой сразу три инженерных машины: БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная), ИМР (инженерная машина разграждения) и БМР (бронированная машина разминирования). Машина разработана с учетом опыта современных конфликтов и спецоперации. Она способна эвакуировать технику с поля боя, прокладывать путь через минные поля, сносить различные заграждения и завалы и прокладывать дороги с укладкой дорожных покрытий.

УБИМ оснащена бульдозерным оборудованием с изменяемой геометрией отвала; крановой стрелой с экскаваторным ковшом-захватом или гидромолотом; тяговой и вспомогательной лебедкой для эвакуации техники; комплектом средств для преодоления минно-взрывных заграждений; системой постановки дымовых завес.

Двигатель мощностью 1130 л.с., запас хода — 500 км, защита модульная, экипаж — 2 человека. Есть специальный отсек для размещения трех саперов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
