Военное обозрение

В США запустили ударно-разведывательный дрон Altius-700 с борта вертолёта Apache

Источник изображения: topwar.ru

В ходе учений в США запустили ударно-разведывательный дрон Altius-700 с борта вертолета AH-64 Apache. Их целью является изучение возможностей внедрения новых технологических решений в эту боевую машину.

Об этом сообщило западное издание NextGen Defense.

Испытания проходили на полигоне Yuma Proving Ground (YPG). БПЛА, выполняя функции барражирующего боеприпаса, поразил несколько разнообразных целей. Аппараты запускались как с места, так и в движении. Данная демонстрация в очередной раз продемонстрировала, что такое взаимодействие позволяет использовать беспилотные системы для ведения боевых действий, не рискуя жизнями солдат.

Altius-700 – это 7-дюймовый БПЛА, способный выполнять задачи визуальной и радиотехнической разведки, а также наблюдения и рекогносцировки. Он может находиться в воздухе до четырех часов и действовать на расстоянии до 460 километров.

Также аппарат способен выполнять ударные функции, нанося высокоточные и мощные удары по крупным и хорошо защищенным целям, включая танки, автотехнику, суда и инфраструктурные объекты.

В армии США большое внимание уделяют модернизации вертолетов Apache и расширению их боевых возможностей. Так, в прошлом году проходили учения с участием модернизированных машин AH-64E Apache V6. В ходе успешных испытаний проверялась способность данного вертолета противодействовать беспилотным аппаратам противника. Эта модификация оснащена радаром Longbow, усовершенствованной оптико-электронной и инфракрасной аппаратурой и получила поддержку сетевого обмена данными Link16, а также технологию MUMT-X по взаимодействию с ведомыми БПЛА.

