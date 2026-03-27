Парламент Италии рассматривает передачу авианосца "Джузеппе Гарибальди" ВМС Индонезии

Авианосец "Джузеппе Гарибальди", Италия
ЦАМТО, 26 марта. По информации Rivista Italiana Difesa (RID), 24 марта комитет сената по иностранным делам и обороне Италии одобрил проект указа о безвозмездной передаче Индонезии легкого авианосца (C551) "Джузеппе Гарибальди" из состава ВМС Италии.

Решение было принято после состоявшегося ранее переноса голосования для получения дополнительной информации. Она была предоставлена в ходе слушаний с участием национального директора по вооружениям адмирала Джанчинто Оттавиани.

Теперь документ должен быть рассмотрен соответствующими комитетами палат парламента Италии.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2025 года начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммед Али заявил, что командование ВМС проводит оценку необходимости приобретения авианесущего корабля для расширения возможностей проведения небоевых военных операций.

Издание RID, в свою очередь, подтвердило наличие со стороны ВМС Индонезии интереса к "Джузеппе Гарибальди" и выдвинуло предположение, что в составе индонезийского флота он мог бы использоваться в качестве вертолетоносца или носителя БЛА.

В феврале 2026 года адмирал Мухаммед Али заявил, что командование ВМС Индонезии ожидает прибытие авианосца "Джузеппе Гарибальди" в страну до празднования 81-й годовщины образования Вооруженных сил Индонезии 5 октября. Адмирал подтвердил факт переговоров о передаче корабля с итальянской судостроительной компанией Fincantieri и командованием ВМС Италии.

Спущенный на воду в 1985 году авианосец (C551) "Джузеппе Гарибальди" был переведен в резерв в октябре 2024 года. В декабре 2024 года в боевой состав ВМС Италии вошел новый универсальный десантный корабль (УДК) "Триест", который заменил "Джузеппе Гарибальди" и занял место флагмана амфибийно-десантной группы итальянского флота.

