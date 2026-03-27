Politico: Венгрия осталась единственной страной ЕС, не получившей кредиты SAFE

Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото.
ЦАМТО, 26 марта. Венгрия остается единственной страной Евросоюза, до сих пор не получившей кредиты на вооружение по программе Евросоюза SAFE.

Дипломаты и чиновники считают, что это "расплата" Будапешта за блокировку выдачи Киеву кредита ЕС на 90 млрд. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Politico.

SAFE (Security Action for Europe) это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных, долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.

В феврале издание Politico сообщало, что Еврокомиссия может использовать участие в программе оборонных кредитов SAFE как рычаг давления на Венгрию в ситуации с одобрением кредита ЕС на 90 млрд. евро Киеву.

"Продолжительное противостояние Еврокомиссии и Венгрии вошло в новую фазу. Брюссель продвинулся с одобрением заявок в рамках программы выдачи кредитов на вооружение SAFE, оставив Венгрию единственной страной ЕС со все еще пустыми руками... Это выглядит как "расплата" за вето Будапешта на кредит ЕС Украине в размере 90 млрд. евро", – говорится в публикации со ссылкой на неназванных дипломатов и чиновников.

По данным издания, четких сроков одобрения заявки Венгрии нет. Как заявил представитель ЕК, ее рассмотрение продолжается.

Как напоминает агентство, ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза по Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 млрд. евро, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

