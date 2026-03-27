Politico: Венгрия осталась единственной страной ЕС, не получившей кредиты SAFE

ЦАМТО, 26 марта. Венгрия остается единственной страной Евросоюза, до сих пор не получившей кредиты на вооружение по программе Евросоюза SAFE.

Дипломаты и чиновники считают, что это "расплата" Будапешта за блокировку выдачи Киеву кредита ЕС на 90 млрд. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Politico.

SAFE (Security Action for Europe) – это программа Европейского союза по обороне, которая по сути является механизмом выдачи низкопроцентных, долгосрочных кредитов странам ЕС для укрепления их военной и стратегической инфраструктуры, закупки вооружений, развития кибер- и оборонных технологий.

В феврале издание Politico сообщало, что Еврокомиссия может использовать участие в программе оборонных кредитов SAFE как рычаг давления на Венгрию в ситуации с одобрением кредита ЕС на 90 млрд. евро Киеву.

"Продолжительное противостояние Еврокомиссии и Венгрии вошло в новую фазу. Брюссель продвинулся с одобрением заявок в рамках программы выдачи кредитов на вооружение SAFE, оставив Венгрию единственной страной ЕС со все еще пустыми руками... Это выглядит как "расплата" за вето Будапешта на кредит ЕС Украине в размере 90 млрд. евро", – говорится в публикации со ссылкой на неназванных дипломатов и чиновников.

По данным издания, четких сроков одобрения заявки Венгрии нет. Как заявил представитель ЕК, ее рассмотрение продолжается.

Как напоминает агентство, ранее ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза по Украине. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 млрд. евро, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".