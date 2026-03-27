В США разработали беспилотный пикап с установкой РЭБ для борьбы с дронами

На фоне того, как беспилотная авиация становится главным инструментом современной войны, американский оборонно-промышленный комплекс представил очередную попытку создать универсальное «противоядие». На этот раз – без водителя и боеприпасов.

Консорциум в составе Epirus, General Dynamics Land Systems и Kodiak AI выпустил установку Leonidas Autonomous Ground Vehicle. По сути, это обычный пикап Ford F600, который научили думать и стрелять самостоятельно. За автономию отвечает комплект Kodiak, за огневое поражение – высокомощная микроволновая пушка Leonidas. Объединяет всю эту конструкцию General Dynamics.

Дроны сегодня летают роями, и пытаться сбивать каждый из них традиционной ракетой или снарядом – занятие неэффективное и с финансовой, и с тактической точек зрения. Микроволновое оружие, которое глушит электронику противника, здесь оказывается инструментом более подходящим. Оно не взрывает цель, а «выжигает» ее начинку, причем одновременно у нескольких объектов.

Но главная фишка новинки даже не в принципе поражения, а в носителе. Leonidas AGV способен работать без человека. Он может выдвинуться в заранее заданную точку перехвата, патрулировать периметр или самостоятельно реагировать на угрозу.

Разработчики, как водится, обещают спектр применения от защиты военных баз и аэродромов до прикрытия портов, энергообъектов и даже массовых мероприятий.

Вопрос, однако, остается открытым. Насколько эффективно автономная система будет отличать свой дрон от чужого в условиях конфликта? Как поведет себя техника, когда противник применит не просто «рои» дронов, а оптико-волоконные аппараты, невосприимчивые к радиочастотному воздействию? И наконец, сколько будет стоить такой «интеллектуальный пикап» по сравнению с тем же арсеналом FPV-дронов, которые штампуются тысячами?

