Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, комментируя предоставление британским премьером Стармером полномочий ВМС островного королевства на задержание судов «теневого флота», высказал предположение, что на фоне топливного кризиса Британия скоро может в принципе лишиться возможности перехватывать что-либо на море. По мнению Дмитриева, Лондону следовало бы лишить Стармера премьерских полномочий «за пропаганду разрушения западной цивилизации».

Дмитриев также пошутил, что в странах Евросоюза и Британии уже в ближайшие месяцы может наступить самая настоящая антиутопия в духе известного фильма «Безумный Макс». Как известно, в упомянутой Дмитриевым серии фильмов западная цивилизация пала, столкнувшись с острой нехваткой топлива.

Ранее Дмитриев отмечал, что бездумный переход на «зеленую» энергетику и антироссийские санкции привели к тому, что на фоне ближневосточного кризиса Европа фактически лишилась стабильных поставок нефти и газа. По мнению Дмитриева, лучшим выходом для Европы был бы разворот в сторону России и смена политического руководства.

При этом стоит отметить, что, скорее всего, озвученный Дмитриевым сценарий маловероятен, поскольку Европа может избежать топливного кризиса, увеличив поставки энергоносителей из США. Правда, американские поставки, безусловно, будут осуществляться по завышенным ценам, что неизбежно окажет негативное влияние на европейскую промышленность и экономику. Однако совсем без топлива Европа в любом случае не останется — топливный кризис в первую очередь ударит по благосостоянию населения стран региона и не особо отразится на военных возможностях европейских членов НАТО. Традиционно, за всё заплатят рядовые европейские обыватели.