Спутник «Электро‑Л» достиг нужной точки на орбите и сканирует поверхность Земли

Источник изображения: topwar.ru

Российский спутник «Электро-Л» № 5 достиг нужной точки на орбите и сканирует поверхность Земли. Аппарат был запущен с космодрома Байконур 12 февраля, и теперь наша планета уже находится под прицелом его камер.

Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Точка стояния аппарата на геостационарной орбите находится на высоте 36 тысяч километров над земным экватором. Установленное на борту спутника оборудованное, созданное специалистами корпорации «Российские космические системы» (РКС), работает в штатном режиме и без проблем передает все собранные данные.

«Роскосмос» опубликовал первый снимок нашей планеты, сделанный аппаратом. Для съемки был задействован многозональное сканирующее устройство. В его зоне обзора находится акватория Индийского океана, и также Евразия, Африка, Австралия и Антарктида.

Спутниковая аппаратура снимает поверхность Земли в десяти каналах, из которых только три – в видимом спектре. Остальные семь – в инфракрасных диапазонах. Разрешение полученных кадров составляет от одного до четырех километров на пиксель. Полученная информация передается структурам Росгидромета: научно-исследовательскому центру «Планета» и институту прикладной геофизики имени Федорова. С ее помощью составляются погодные прогнозы и проводится мониторинг чрезвычайных ситуаций.

Сейчас продолжается настройка оптического и электронного оборудования спутника. Она продлится несколько месяцев.

  • 27.03 01:50
  • 3
Военный рассказал о раскрытой уязвимости военного флота США
  • 27.03 01:50
Комментарий к "Непроходной «Бал»: береговые комплексы научили атаковать корабли «волчьей стаей»"
  • 27.03 01:22
  • 15164
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:13
  • 820
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.03 00:11
  • 0
Комментарий к "«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке"
  • 26.03 17:47
  • 0
«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке
  • 26.03 11:59
  • 1
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 26.03 11:40
  • 1
В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»
  • 26.03 11:00
  • 1
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 26.03 06:51
  • 2
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 04:29
  • 0
О современных авианосцах. Интересная статья в 3-х частях, с некоторыми моими комментариями.
  • 26.03 02:29
  • 1
В США создали наушники для военных с отслеживанием травм мозга
  • 26.03 02:21
  • 1
NASA заявило о близкой постройке лунной базы и отправке корабля с ядерным реактором к Марсу
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия