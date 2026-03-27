Спутник «Электро‑Л» достиг нужной точки на орбите и сканирует поверхность Земли

Российский спутник «Электро-Л» № 5 достиг нужной точки на орбите и сканирует поверхность Земли. Аппарат был запущен с космодрома Байконур 12 февраля, и теперь наша планета уже находится под прицелом его камер.

Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Точка стояния аппарата на геостационарной орбите находится на высоте 36 тысяч километров над земным экватором. Установленное на борту спутника оборудованное, созданное специалистами корпорации «Российские космические системы» (РКС), работает в штатном режиме и без проблем передает все собранные данные.

«Роскосмос» опубликовал первый снимок нашей планеты, сделанный аппаратом. Для съемки был задействован многозональное сканирующее устройство. В его зоне обзора находится акватория Индийского океана, и также Евразия, Африка, Австралия и Антарктида.

Спутниковая аппаратура снимает поверхность Земли в десяти каналах, из которых только три – в видимом спектре. Остальные семь – в инфракрасных диапазонах. Разрешение полученных кадров составляет от одного до четырех километров на пиксель. Полученная информация передается структурам Росгидромета: научно-исследовательскому центру «Планета» и институту прикладной геофизики имени Федорова. С ее помощью составляются погодные прогнозы и проводится мониторинг чрезвычайных ситуаций.

Сейчас продолжается настройка оптического и электронного оборудования спутника. Она продлится несколько месяцев.