Латвия начала поставки бронемашин CVR(T) на Украину

ЦАМТО, 26 марта. Министр обороны Украины Михаил Федоров 25 марта подтвердил начало поставок латвийских бронемашин семейства CVR(T) по итогам встречи с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.

"Латвия начала передачу бронированных боевых машин CVR(T) Украине. Поставки продолжаются – техника поставляется для усиления батальонных подразделений", – заявил М.Федоров.

Стороны также обсудили ход реализации совместных оборонных проектов, участие Латвии в программе PURL и выполнение обязательства Латвии ежегодно направлять 0,25% ВВП на военную помощь Украине.

Передача CVR(T) непосредственно обусловлена программой перевооружения латвийских Сухопутных войск на боевые машины пехоты ASCOD Hunter (ASCOD-2) производства GDELS-Santa Barbara Sistemas (Испания). В январе 2025 года МО Латвии подписало первый контракт на 42 ед. стоимостью 373 млн. евро, включая пакет логистической поддержки. В июне 2025 года правительство Латвии одобрило заказ второй партии из 42 машин стоимостью 387 млн. евро для ускоренного перевооружения второго батальона и выполнения требований НАТО по боеспособности. Суммарный объем обоих контрактов – 84 машины на сумму 760 млн. евро. Поставка первой партии уже началась, финальная отгрузка запланирована на 2027 год.

Сборка машин для ВС Латвии организована на предприятии Patria Defence Partnership Latvia в Валмиере в кооперации с GDELS. Выпуск первых машин латвийской сборки ожидается к июню 2026 года. Не менее 30% производственного объема первого контракта локализовано в Латвии с привлечением не менее 10 латвийских предприятий.

Переход на ASCOD Hunter высвобождает весь парк CVR(T) для поэтапной передачи Украине по мере поступления новых машин.

CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance, Tracked) – это семейство британских легких гусеничных бронемашин разработки 1960-1970-х годов производства Alvis (ныне BAE Systems). В составе ВС Латвии насчитывается около 198 ед. CVR(T) в следующих модификациях: FV103 Spartan (бронетранспортер, 8 военнослужащих десанта), FV104 Samaritan (санитарная машина), FV105 Sultan (командно-штабная машина), FV106 Samson (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) и FV107 Scimitar (боевая разведывательная машина, 30-мм пушка RARDEN, 7,62-мм пулемет L37A2).

Боевая масса машин составляет 7,9-8,7 т в зависимости от модификации, максимальная скорость – до 80 км/ч, запас хода – 480-640 км, двигатель – Jaguar J60 мощностью 195 л.с. Уровень защиты соответствует классу противопульной брони: алюминиевый корпус защищает от огня стрелкового оружия калибра до 14,5 мм.