Войти
ЦАМТО

Латвия начала поставки бронемашин CVR(T) на Украину

Андрис Спрудс
Источник изображения: encrypted-tbn1.gstatic.com

ЦАМТО, 26 марта. Министр обороны Украины Михаил Федоров 25 марта подтвердил начало поставок латвийских бронемашин семейства CVR(T) по итогам встречи с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.

"Латвия начала передачу бронированных боевых машин CVR(T) Украине. Поставки продолжаются – техника поставляется для усиления батальонных подразделений", – заявил М.Федоров.

Стороны также обсудили ход реализации совместных оборонных проектов, участие Латвии в программе PURL и выполнение обязательства Латвии ежегодно направлять 0,25% ВВП на военную помощь Украине.

Передача CVR(T) непосредственно обусловлена программой перевооружения латвийских Сухопутных войск на боевые машины пехоты ASCOD Hunter (ASCOD-2) производства GDELS-Santa Barbara Sistemas (Испания). В январе 2025 года МО Латвии подписало первый контракт на 42 ед. стоимостью 373 млн. евро, включая пакет логистической поддержки. В июне 2025 года правительство Латвии одобрило заказ второй партии из 42 машин стоимостью 387 млн. евро для ускоренного перевооружения второго батальона и выполнения требований НАТО по боеспособности. Суммарный объем обоих контрактов – 84 машины на сумму 760 млн. евро. Поставка первой партии уже началась, финальная отгрузка запланирована на 2027 год.

Сборка машин для ВС Латвии организована на предприятии Patria Defence Partnership Latvia в Валмиере в кооперации с GDELS. Выпуск первых машин латвийской сборки ожидается к июню 2026 года. Не менее 30% производственного объема первого контракта локализовано в Латвии с привлечением не менее 10 латвийских предприятий.

Переход на ASCOD Hunter высвобождает весь парк CVR(T) для поэтапной передачи Украине по мере поступления новых машин.

CVR(T) (Combat Vehicle Reconnaissance, Tracked) – это семейство британских легких гусеничных бронемашин разработки 1960-1970-х годов производства Alvis (ныне BAE Systems). В составе ВС Латвии насчитывается около 198 ед. CVR(T) в следующих модификациях: FV103 Spartan (бронетранспортер, 8 военнослужащих десанта), FV104 Samaritan (санитарная машина), FV105 Sultan (командно-штабная машина), FV106 Samson (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) и FV107 Scimitar (боевая разведывательная машина, 30-мм пушка RARDEN, 7,62-мм пулемет L37A2).

Боевая масса машин составляет 7,9-8,7 т в зависимости от модификации, максимальная скорость – до 80 км/ч, запас хода – 480-640 км, двигатель – Jaguar J60 мощностью 195 л.с. Уровень защиты соответствует классу противопульной брони: алюминиевый корпус защищает от огня стрелкового оружия калибра до 14,5 мм.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Латвия
Украина
Продукция
ASCOD SV
C-27J
Компании
BAE Systems
General Dynamics
Patria
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 01:50
  • 3
Военный рассказал о раскрытой уязвимости военного флота США
  • 27.03 01:50
Комментарий к "Непроходной «Бал»: береговые комплексы научили атаковать корабли «волчьей стаей»"
  • 27.03 01:22
  • 15164
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:13
  • 820
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.03 00:11
  • 0
Комментарий к "«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке"
  • 26.03 17:47
  • 0
«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке
  • 26.03 11:59
  • 1
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 26.03 11:40
  • 1
В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»
  • 26.03 11:00
  • 1
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 26.03 06:51
  • 2
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 04:29
  • 0
О современных авианосцах. Интересная статья в 3-х частях, с некоторыми моими комментариями.
  • 26.03 02:29
  • 1
В США создали наушники для военных с отслеживанием травм мозга
  • 26.03 02:21
  • 1
NASA заявило о близкой постройке лунной базы и отправке корабля с ядерным реактором к Марсу
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия