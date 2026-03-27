Войти
Военное обозрение

В Китае продемонстрировали боевую систему применения почти 100 беспилотников

160
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Китае разработали и проводят тестовые испытания новой системы запуска и управления роем разведывательных и ударных дронов, получившую название «Атлас» (ATLAS). Кадры проведения испытательных пусков БПЛА с применением новой платформы впервые показало Центральное телевидение Китая.

Комплекс состоит из пусковой установки Swarm-2, командного пункта и машины поддержки. Одна ПУ может нести и запускать 48 беспилотников с неподвижным крылом, а один командный пункт может одновременно управлять до 96 дронами в рое. В ходе испытательных пусков ударные беспилотники ATLUSS-A140 формата Swich Blade с БЧ от 3 до 4 килограммов успешно поразили цели на расстоянии до 100 километров.

Согласно более раннему сообщению «Китайской глобальной телевизионной сети» (CGTN), каждый дрон может нести различную полезную нагрузку, включая электронную оптику для разведки, ударные боеприпасы и средства ретрансляции связи. Беспилотники после запуска могут гибко взаимодействовать в нескольких оперативных группах, формируя многофункциональные рои, способные выполнять отдельные сложные задачи.

Главное новшество данной системы состоит в том, что она задействует для поиска и нанесения ударов по целям не только почти сто беспилотников, но и то, что все они управляются всего одним оператором. Он может назначить одну или несколько целей, далее БПЛА действуют самостоятельно, рассчитывают и корректируют полетные задания, взаимодействуя между собой и определяют оптимальную траекторию атаки. Система «Атлас» также включает в себя дроны различных размеров и типа, что позволяет использовать многоуровневые и взаимодополняющие возможности внутри роя.

Пуски БПЛА с платформы SWARM II осуществляются с интервалом в три секунды, чтобы обеспечить безопасное расстояние и траектории полета для каждого беспилотника. Сначала запускаются разведывательные дроны и беспилотники с оборудованием РЭБ для подавления ПВО противника, а затем ударные БПЛА. Причем тип и последовательность запусков дронов могут гибко настраиваться в зависимости от оперативных потребностей.

Благодаря применению искусственного интеллекта, почти 100 высокоскоростных дронов могут за короткое время сформировать плотные и точные построения во время выполнения миссии. Они также способны автономно адаптироваться к факторам окружающей среды, таким как возмущения воздушного потока, избегая столкновений в воздухе. Алгоритмы управления роем эффективно оснащают каждый дрон «умным мозгом», обеспечивая связь, обмен информацией и корректировку положения в реальном времени для поддержания скоординированных построений, говорится в отчете CGTN.

Китайский эксперт по военным вопросам Ван Юньфэй, заявил в среду газете Global Times, что система может значительно расширить возможности применения БПЛА на поле боя, поскольку она демонстрирует модульные конфигурации задач. В сложных боевых условиях от беспилотников требуется выполнение высокотехнологичных задач, таких как распознавание целей, распределение задач и планирование маршрута — процессов, которые трудно или неэффективно выполнить только с помощью человеческого управления. Благодаря предварительной подготовке с использованием ИИ и встроенным алгоритмам беспилотники могут автономно выполнять эти функции и даже динамически адаптироваться к меняющимся условиям поля боя, пояснил эксперт.

Разработанная в КНР система применения роя дронов в очередной раз продемонстрировала определенное лидерство Китая в области ведения современной войны с применением высокотехнологичных решений. Однако у данного комплекса есть свой, скажем так, существенный недостаток. Он сам требует плотного прикрытия от воздушных атак противника, в том числе беспилотников. Ведь достаточно вывести из строя одну или обе ПУ, а лучше машину управления, как вся система либо теряет эффективность минимум на 50%, либо вообще становится бесполезной.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
AI
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.03 01:50
  • 3
Военный рассказал о раскрытой уязвимости военного флота США
  • 27.03 01:50
Комментарий к "Непроходной «Бал»: береговые комплексы научили атаковать корабли «волчьей стаей»"
  • 27.03 01:22
  • 15164
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.03 01:13
  • 820
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 27.03 00:11
  • 0
Комментарий к "«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке"
  • 26.03 17:47
  • 0
«Туз в рукаве» НАТО — ключевая инфраструктуры на востоке
  • 26.03 11:59
  • 1
Российский проект по замене чипов Texas Instruments просрочен на 3,5 года, освоено ли производство — неизвестно
  • 26.03 11:40
  • 1
В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»
  • 26.03 11:00
  • 1
Комментарий к "Самолеты вертикального взлета: тупик или будущее авиации"
  • 26.03 06:51
  • 2
Трамп и ближайший союзник Путина: к чему внезапное сближение (Newsweek, США)
  • 26.03 04:29
  • 0
О современных авианосцах. Интересная статья в 3-х частях, с некоторыми моими комментариями.
  • 26.03 02:29
  • 1
В США создали наушники для военных с отслеживанием травм мозга
  • 26.03 02:21
  • 1
NASA заявило о близкой постройке лунной базы и отправке корабля с ядерным реактором к Марсу
  • 25.03 23:29
  • 0
Комментарий к "«Выкидной нож» России модифицировали"
  • 25.03 22:36
  • 1
США собираются обсуждать с Россией новые виды ядерного оружия