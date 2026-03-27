Состоялась выкатка первого серийного истребителя KF-21 "Борамэ"

ЦАМТО, 26 марта. На предприятии компании Korea Aerospace Industries (KAI) в Сачхоне 25 марта состоялась церемония выкатки первого серийного истребителя KF-21 "Борамэ", предназначенного для ВВС Республики Корея.

В мероприятии принял участие президент Республики Корея Ли Чжэ Мен.

Первый серийный двухместный самолет получил бортовой номер 26-001. Как предполагается, он будет передан ВВС Республики Корея во второй половине 2026 года.

Выступая на церемонии, Ли Чжэ Мен дал обещание увеличить инвестиции в высокотехнологичные авиационные разработки и сделать Республику Корея одной из четырех ведущих военно-промышленных держав мира (наряду с США, Россией и Францией, по версии южнокорейской стороны).

Глава государства также пообещал "поделиться" южнокорейскими системами вооружения и опытом разработки вооружений со странами-партнерами для повышения конкурентоспособности оборонной промышленности страны.

Президент заявил, что KF-21 привлек интерес других стран мира еще до принятия на вооружение. В настоящее время Сеул планирует подписать соглашение об экспорте 16 истребителей KF-21 в Индонезию, что станет первой экспортной продажей самолета. Не исключено, что соглашение будет подписано во время запланированного на 31 марта – 2 апреля визита в Южную Корею президента Индонезии Прабово Субианто.

Как сообщал ЦАМТО, KAI приступила к активной разработке национального двухдвигательного многоцелевого боевого самолета KF-X в декабре 2015 года после заключения контракта с Агентством программ оборонных закупок (DAPA). В проекте использовались результаты проводимых с 2002 года НИОКР. KF-21 должны заменить парк устаревших F-4 и F-5. В 2016 году к финансированию разработки присоединилась Индонезия.

Сборка первых прототипов началась в 2020 году. Первый опытный образец выполнил первый полет 19 июля 2022 года. Всего в программе разработки были использованы шесть опытных образцов, которые до перехода программы на этап серийного производства выполнили 1601 испытательный полет. Программа испытаний была завершена с опережением графика в январе 2026 года.

В июне 2024 года DAPA заключило с KAI контракт стоимостью 1,96 трлн. вон (1,41 млрд. долл.) на поставку первых 20 серийных самолетов KF-21 "Борамэ", а с компанией Hanwha Aerospace соглашение стоимостью 556 млрд. вон на производство 40 двигателей F414 для них.

Сборка первого серийного двухместного самолета началась в июле 2024 года и завершилась в 2025 году. Он будет использоваться для обучения личного состава ВВС Республики Корея.

В июне 2025 года с KAI был подписан контракт стоимостью 2,39 трлн. вон (1,76 млрд. долл.) на поставку до декабря 2028 года 20 дополнительных KF-21. Стоимость соглашения с Hanwha Aerospace на 40 дополнительных двигателей F414 составила 623,2 млрд. вон. Контракты также предусматривают поставку сопутствующего оборудования, документации, логистическую поддержку, обучение и т.д.

ВВС Республики Корея предполагают закупить 120 самолетов, из которых 40 ед. должны быть поставлены в период с 2026 по 2028 гг., а еще 80 ед. – к 2032 году. С 2028 года KAI планирует начать экспорт KF-21.

Пока нет официальной информации о том, какое подразделение получит первую партию самолетов KF-21. На видеозаписи церемонии выкатки были замечены военнослужащие 212-й учебной эскадрильи, а также пилоты 16-го истребительного авиакрыла ВВС Республики Корея, эксплуатирующего самолеты TA/FA-50.