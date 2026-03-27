Volkswagen исключил возможность производства оружия на заводе в Оснабрюке

154
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 26 марта. Немецкий автоконцерн Volkswagen исключил в ответ на запрос "РИА Новости" возможность производства оружия на своем заводе в Оснабрюке, не уточнив, однако, действует ли этот запрет в отношении компонентов вооружения.

Газета Financial Times ранее сообщила, что Volkswagen якобы ведет переговоры с израильским оборонным концерном Rafael Advanced Defence Systems о переоборудовании автомобильного завода в Оснабрюке для производства компонентов для израильской системы ПВО "Железный купол".

"Производство оружия концерном Volkswagen AG исключено и в будущем мы принципиально не будем участвовать в спекуляциях, связанных с дальнейшими планами в отношении предприятия в Оснабрюке", – заявил "РИА-Новости" представитель концерна в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся информацию в СМИ.

При этом он не уточнил, распространяется ли это исключение на производство компонентов систем вооружения, например, пусковых платформ.

По словам представителя Volkswagen, руководство концерна продолжает в настоящее время консультации о дальнейших планах по развитию завода с "различными участниками рынка". Он отметил, что за последние месяцы на этом заводе были разработаны различные концепции транспортных средств.

"Вопрос о том, приведут ли эти разработки к конкретным проектам и в каком объеме, на данный момент остается открытым", – заключил представитель концерна.

Генеральный директор концерна Volkswagen Оливер Блуме ранее заявлял, что открыт к рассмотрению возможности запуска производства военно-транспортной техники на предприятиях в Дрездене и Оснабрюке, напоминает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Компании
Rafael
Volkswagen
